Этот майонез защищает от инсульта, но вы всё ещё едите плохой? Время сменить выбор

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Майонез — одно из самых спорных и любимых лакомств. Мы все привыкли, что это жирный и калорийный продукт, но может ли майонез быть полезным для здоровья? Оказывается, всё не так однозначно. Этот продукт может иметь как полезные, так и вредные свойства, и важно выбрать правильный.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Домашний майонез

Майонез: полезен ли он для здоровья

Майонез традиционно состоит из растительных масел (например, рапсового, подсолнечного или соевого), яичных желтков, уксуса или лимонного сока, горчицы, соли и специй. Из-за высокого содержания жира, особенно в традиционном майонезе, он калориен — около 600-700 ккал на 100 г. Но, если правильно подойти к выбору ингредиентов, майонез может стать частью здорового рациона.

Какие масла использовать

Майонез, приготовленный с рапсовым или оливковым маслом, будет содержать полезные мононенасыщенные жиры. Эти жиры помогают поддерживать "хороший" холестерин в организме и положительно влияют на здоровье сердца. В отличие от этого, майонез с трансжирами или насыщенными жирами может повышать уровень "плохого" холестерина и увеличивать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Состав майонеза и его влияние на холестерин

Как майонез влияет на уровень холестерина в организме? Всё зависит от типа используемого масла и качества ингредиентов. Если это хороший майонез с натуральным составом, например, домашнего приготовления, то он будет богат омега-3 жирными кислотами, что способствует улучшению сердечно-сосудистой системы, снижению риска инсульта и стабилизации сердечного ритма.

Однако, чрезмерное потребление майонеза, особенно с искусственными добавками и консервантами, может привести к увеличению веса, а также повысить уровень "плохого" холестерина, что вредно для сердца и сосудов.

Как выбрать лучший майонез для здоровья

Ищите майонез с рапсовым или оливковым маслом. Эти масла богаты полезными жирами, которые положительно влияют на уровень холестерина.

Избегайте майонезов с искусственными добавками и консервантами. Чем проще состав, тем лучше для здоровья.

Домашний майонез — идеальный вариант, потому что вы контролируете его состав.

Легкие майонезы часто содержат больше искусственных загустителей и сахара, что делает их менее полезными.

Альтернативы майонезу — натуральный йогурт, хумус, горчица или гуакамоле могут быть не менее вкусными и здоровыми заменами.

Майонез сам по себе не является вредным, если употреблять его в умеренных количествах и выбирать правильный состав. Главная опасность заключается в чрезмерном потреблении и использовании майонеза с плохими жирами. Если вы хотите, чтобы он приносил пользу, выбирайте качественные продукты или готовьте его самостоятельно.

Уточнения

Майоне́з (фр. mayonnaise) — соус, приготовленный из растительного масла, яичного желтка, горчицы, уксуса (или лимонного сока), соли и сахара.

