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Эти крылышки на гриле вы забудете только в том случае, если у вас нет вкусовых рецепторов

2:35
Еда

Когда наступает сезон барбекю, ничто не может сравниться с ароматом жареных на гриле куриных крылышек. Простота, аромат и сочность — вот что делает их любимым угощением. И хотя рецептов много, иногда лучшее — это самое простое.

Шашлык
Фото: Designed by Freepik by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык

Простой маринад для сочных куриных крылышек

Секрет безупречных крылышек заключается в маринаде. Он не только придает мясу вкус, но и сохраняет его сочность. Хорошая новость в том, что вам не нужно искать сложные ингредиенты! Все, что нужно — это 5 основных компонентов, и ваши крылышки станут наилучшими, которые вы когда-либо пробовали.

Рецепт для крылышек, которые не оставят равнодушными

Не нужны сложные ингредиенты или долгие часы в кухне — этот рецепт прост и эффективен. После приготовления крылышки станут неотъемлемой частью вашего летнего меню.

Ингредиенты:

  • 1 кг куриных крылышек

  • 4 ст. ложки соуса барбекю

  • 2 ст. ложки растительного масла

  • 2 зубчика чеснока (мелко нарезанных)

  • 2 ч. ложки лимонного сока

  • Сладкий и острый молотый перец по вкусу

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте крылышки и обсушите их.

  2. В большой миске смешайте соус барбекю, масло, чеснок, лимонный сок, сладкий и острый перец.

  3. Влейте маринад в крылышки и тщательно перемешайте. Накройте крышкой и оставьте в холодильнике минимум на 2-3 часа (лучше на ночь).

  4. Готовьте крылышки на гриле при средней температуре, поливая их оставшимся маринадом, пока они не станут золотистыми и хрустящими.

Почему крылышки — идеальное блюдо для барбекю

Куриные крылышки — один из самых вкусных и сочных кусочков мяса. Благодаря большому количеству кожицы, они быстро готовятся, а тонкая корочка сохраняет внутри все соки, делая мясо невероятно нежным. Маринад не только придает вкус, но и помогает мясу стать мягким, благодаря лимонному соку или уксусу, которые расщепляют волокна мяса.

Секрет крылышек на гриле кроется также в карамелизации сахара из соуса барбекю, который придает крылышкам аппетитный золотистый цвет и еще более насыщенный вкус.

Всего 5 ингредиентов, и ваши крылышки на гриле станут настоящим гастрономическим шедевром. Этот простой рецепт стоит взять на вооружение в любой день барбекю.

Уточнения

Крыло́ — оперённая передняя конечность птиц.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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