Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить

Алюминиевая фольга — продукт, который мы используем каждый день, но даже не задумываемся, как правильно её применять. Многие замечают, что одна сторона фольги глянцевая, а другая матовая, но что это значит для приготовления пищи? Давайте разберёмся раз и навсегда!
Если вы используете алюминиевую фольгу для запеканки или готовите на гриле, то всегда выбирайте глянцевую сторону для внутренней части пакета. Это важное правило помогает сохранить тепло и делает ваше блюдо более вкусным. Гладкая сторона фольги отражает тепло и удерживает его внутри, благодаря чему мясо или овощи сохраняют свою сочность.
Но если вы хотите сохранить продукты холодными или защитить их от внешних запахов в холодильнике, используйте тусклую сторону фольги. Эта сторона обладает свойствами, которые не позволяют теплу проникать внутрь, что особенно важно при упаковке бутербродов или других холодных блюд.
Для запеканок и мяса: Гладкой стороной внутрь, чтобы сохранить тепло и сделать продукт более нежным.
Для хранения в холодильнике: Тусклой стороной наружу, чтобы фольга выполняла свою роль в защите от влаги и запахов.
Если вы хотите запекать свеклу в духовке, заверните её в фольгу так, чтобы тусклая сторона была снаружи. Это позволит сохранить соки внутри и избежать пересушивания.
Для жарки мяса на гриле используйте глянцевую сторону. Это поможет мясу оставаться мягким и нежным.
Алюминиевая фольга имеет много других полезных функций. Например, её можно использовать для чистки кастрюль, сковородок, а также для удаления пятен с серебра. Просто потрите поверхность фольгой или погрузите украшения в раствор горячей воды с солью — результат вас удивит!
Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.
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