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Две стороны фольги, но только одна из них работает: узнайте, как правильно готовить

2:07
Еда

Алюминиевая фольга — продукт, который мы используем каждый день, но даже не задумываемся, как правильно её применять. Многие замечают, что одна сторона фольги глянцевая, а другая матовая, но что это значит для приготовления пищи? Давайте разберёмся раз и навсегда!

Фольга
Фото: Freepik by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Фольга

Глянцевая сторона сохраняет тепло

Если вы используете алюминиевую фольгу для запеканки или готовите на гриле, то всегда выбирайте глянцевую сторону для внутренней части пакета. Это важное правило помогает сохранить тепло и делает ваше блюдо более вкусным. Гладкая сторона фольги отражает тепло и удерживает его внутри, благодаря чему мясо или овощи сохраняют свою сочность.

Тусклая сторона — для хранения и охлаждения

Но если вы хотите сохранить продукты холодными или защитить их от внешних запахов в холодильнике, используйте тусклую сторону фольги. Эта сторона обладает свойствами, которые не позволяют теплу проникать внутрь, что особенно важно при упаковке бутербродов или других холодных блюд.

Как использовать алюминиевую фольгу в кулинарии

  • Для запеканок и мяса: Гладкой стороной внутрь, чтобы сохранить тепло и сделать продукт более нежным.

  • Для хранения в холодильнике: Тусклой стороной наружу, чтобы фольга выполняла свою роль в защите от влаги и запахов.

Полезные советы

  • Если вы хотите запекать свеклу в духовке, заверните её в фольгу так, чтобы тусклая сторона была снаружи. Это позволит сохранить соки внутри и избежать пересушивания.

  • Для жарки мяса на гриле используйте глянцевую сторону. Это поможет мясу оставаться мягким и нежным.

Прочее использование алюминиевой фольги

Алюминиевая фольга имеет много других полезных функций. Например, её можно использовать для чистки кастрюль, сковородок, а также для удаления пятен с серебра. Просто потрите поверхность фольгой или погрузите украшения в раствор горячей воды с солью — результат вас удивит!

Уточнения

Фольга́ (лат. folium — «лист») — металлическая «бумага», тонкий (толщиной до 0,2 мм) и гибкий лист из алюминия, олова, меди, серебра, золота и других металлов и сплавов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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