Витамины, антиоксиданты и здоровье — все это найдёте в одной забытой ягоде

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Почему вы больше не едите ежевику? Раньше эта ягода была на каждом углу, а сегодня многие даже забыли о её пользе. Между тем, ежевика — это настоящая витаминная бомба, которая помогает укрепить иммунитет, улучшить пищеварение и даже поддерживает здоровье сердца. И всё это бесплатно, если у вас есть доступ к дикорастущим кустам.

Фото: commons.wikimedia.org by Biberl, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ежевика

Почему стоит вернуться к ежевике

Ежевика — кладезь витаминов и минералов. В ней в 20 раз больше витамина С, чем в апельсинах. Она также богата витаминами группы В, витамином Е, а также минералами, такими как железо, магний, фосфор, медь и калий. Но это не всё! Ежевика — мощный антиоксидант, который помогает бороться с воспалениями и замедляет старение. А ещё она регулирует уровень сахара в крови и поддерживает здоровье печени.

Преимущества ежевики для здоровья

Укрепляет иммунитет. Витамин С в ежевике помогает защитить организм от инфекций. Способствует пищеварению. Клетчатка улучшает работу кишечника и регулирует его перистальтику. Поддерживает уровень сахара. Клетчатка замедляет всасывание сахара, стабилизируя уровень глюкозы в крови. Антиоксидантная защита. Полифенолы, серотонин и другие вещества замедляют старение и обладают противовоспалительными свойствами. Улучшает состояние кожи. Витамин С способствует образованию коллагена, улучшая внешний вид кожи. Поддержка печени. Антиоксиданты из ежевики помогают детоксикации организма.

Кроме того, ежевика низкокалорийна, что делает её отличным выбором для тех, кто следит за фигурой.

Как добавить ежевику в свой рацион

Ежевика вкусна в сыром виде, особенно если вам надоели сладкие фрукты. Но если хочется чего-то более сложного, из неё можно приготовить джем, повидло, сок или мусс. Её кисловатый вкус идеально подходит для десертов, а также как добавка в фруктовые салаты и консервации. К тому же, она дарит летние нотки в зимние месяцы.

Ежевика была забыта многими, но это ошибка. Включите её в свой рацион, чтобы укрепить здоровье, улучшить пищеварение и поддержать сердечно-сосудистую систему. Выбирайте её не только за её пользу, но и за её замечательные вкусовые качества!

Уточнения

Ежеви́ка — подрод рода Рубус (Rubus) семейства Розовые (Rosaceae).

