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Дело не в яйцах или масле: этот ингредиент спасет ваше тесто для пельменей от разрывов

1:49
Еда

Вы когда-нибудь сталкивались с проблемой, когда тесто для пельменей рвется или склеивается при варке? Это настоящая головная боль, особенно если хочется приготовить идеальные пельмени, как в ресторане. Но на самом деле, всё проще, чем кажется. Вместо яйца или сливочного масла добавьте всего 3 столовые ложки крахмала на 500 г муки — и получите тесто, которое не порвется и не склеится при готовке.

Пельмени
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пельмени

Почему крахмал — это секрет

Многие привыкли использовать яйца или сливочное масло для теста, но на самом деле крахмал творит чудеса. Он делает тесто эластичным, удерживает начинку внутри и помогает пельменям сохранять форму даже при интенсивном кипении. Это идеальный вариант для тех, кто ищет простоту и результат.

Как правильно приготовить тесто с крахмалом

Ингредиенты

  • 500 г муки
  • 3 столовые ложки картофельного или кукурузного крахмала
  • Вода (комнатной температуры)

Процесс приготовления

  1. Смешайте муку с крахмалом в указанном соотношении.
  2. Постепенно добавляйте воду комнатной температуры, замешивая тесто.
  3. Дайте тесту "отдохнуть" 20 минут. Это важно, чтобы проявились все свойства крахмала.

Для ещё большей эластичности некоторые повара рекомендуют использовать минеральную воду — пузырьки углекислого газа сделают тесто ещё воздушнее.

Почему стоит попробовать

Крахмал не только решает проблему с разрывами и склеиванием теста, но и снижает калорийность блюда. Это также отличный способ для тех, кто придерживается веганского питания, так как крахмал может заменить яйца в рецепте. Попробуйте этот способ, и ваши пельмени станут идеальными!

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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