Для кого-то это сорняк, но если его добавить в котлеты, результат вас поразит

3:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Крапива — часто недооцененное растение, которое многие считают сорняком. Но я-то знаю её настоящий потенциал! Я собираю крапиву и добавляю её в мясо для бургеров. И что вы думаете? Бургеры становятся не только вкуснее, но и полезнее. Это не просто трава, а настоящий суперфуд с множеством полезных свойств, о которых стоит рассказать.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Почему крапива заслуживает места на вашей кухне

Это растение имеет удивительные целебные свойства. В народной медицине её использовали для лечения воспалений кожи, а также для улучшения работы почек. Кроме того, крапива богата витаминами и минералами, укрепляющими иммунитет и улучшающими состояние кожи, волос и ногтей. Флавоноиды, содержащиеся в её листьях, обладают обезболивающими и противовоспалительными свойствами — что помогает облегчить боль в суставах.

Как использовать крапиву на кухне

Самый простой способ — это приготовить настой из крапивы. Он помогает бороться с анемией, стимулирует выработку красных кровяных телец и регулирует уровень сахара в крови. Но на этом её полезные свойства не заканчиваются. Крапиву можно добавлять в салаты, супы, бутерброды и даже в песто! Листья крапивы могут стать прекрасным дополнением к мясным блюдам, как в случае с фрикадельками. Я, например, добавляю её в фарш для бургеров, и они становятся невероятно лёгкими и свежими.

Рецепт фрикаделек с крапивой

Если вы хотите по-настоящему удивить своих близких и добавить что-то новое в меню, попробуйте приготовить фрикадельки с крапивой. Они не только вкусные, но и невероятно полезные!

Ингредиенты

500 г мясного фарша (свинина, например, шейка)

Несколько веточек крапивы

1 зубчик чеснока (по вкусу)

1 яйцо

Соль и перец по вкусу

Майоран по вкусу

5 столовых ложек панировочных сухарей

Масло для жарки

Процесс приготовления

Удалите стебли крапивы, а листья нарежьте мелко. В большой миске смешайте фарш с яйцом, панировочными сухарями, солью, перцем, измельчённым чесноком и майораном. В завершение добавьте нарезанную крапиву. Тщательно перемешайте все ингредиенты. Масса должна быть густой, но влажной. Если тесто слишком жидкое, добавьте ещё панировочные сухари. Сформируйте фрикадельки среднего размера и обваляйте их в панировочных сухарях. Разогрейте масло на сковороде и обжаривайте фрикадельки на среднем огне до золотистой корочки, примерно по 4-5 минут с каждой стороны.

Этот рецепт не только простой, но и невероятно вкусный. Плюс, вы добавляете в своё питание чудо-растение, которое насыщает организм витаминами и помогает поддерживать здоровье!

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

