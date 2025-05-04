Завтрак мечты: яичная намазка, которую вы приготовите за 10 минут

Когда хочется чего-то вкусного, но времени в обрез, на помощь приходит простая, но невероятно аппетитная яичная намазка. Всего одна добавка — и привычное блюдо заиграет новыми нотами. Отличный вариант для завтрака, особенно если вы торопитесь.
Яйца давно заняли свое почетное место на нашем столе: омлеты, глазуньи, запеканки — список можно продолжать. Но сваренные вкрутую яйца, превращённые в мягкую намазку, могут заменить любую другую начинку для бутербродов. Особенно, если в дело вступает один особенный ингредиент — желтый сыр.
Яйца и сыр — это пара, созданная для идеального завтрака. Готовится такое блюдо за 15 минут, а исчезает с тарелки ещё быстрее. Вам останется только разрезать свежий хлеб — и наслаждение гарантировано.
Сыр вы можете выбрать на свой вкус. Отлично подойдут нежные сорта вроде Эмменталя или Гауды, а для любителей поярче — Чеддер или Мимолетт.
100 г любимого желтого сыра
3 яйца
1 столовая ложка майонеза
1 столовая ложка натурального йогурта
1 чайная ложка горчицы
нарезанный зеленый лук
2 зубчика чеснока
соль и перец по вкусу
Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками или натрите. Можно просто размять вилкой — так паста получится особенно нежной.
Сыр натрите на терке.
В миске смешайте яйца, сыр, майонез, йогурт, горчицу и нарезанный лук.
Добавьте измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу.
Хорошенько перемешайте — и подавайте.
Такая паста отлично сочетается со свежими булочками, хрустящими багетами, бейглами или просто хорошим хлебом. Хотите остроты — добавьте немного молотого перца чили. Из этой смеси можно также сделать закусочные маффины или завернуть её в ветчину — и получится эффектная закуска для гостей.
Приятного аппетита!
За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.
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