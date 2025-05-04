Завтрак мечты: яичная намазка, которую вы приготовите за 10 минут

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется чего-то вкусного, но времени в обрез, на помощь приходит простая, но невероятно аппетитная яичная намазка. Всего одна добавка — и привычное блюдо заиграет новыми нотами. Отличный вариант для завтрака, особенно если вы торопитесь.

Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en Яичная скорлупа

Яйца давно заняли свое почетное место на нашем столе: омлеты, глазуньи, запеканки — список можно продолжать. Но сваренные вкрутую яйца, превращённые в мягкую намазку, могут заменить любую другую начинку для бутербродов. Особенно, если в дело вступает один особенный ингредиент — желтый сыр.

Яичная паста с желтым сыром

Яйца и сыр — это пара, созданная для идеального завтрака. Готовится такое блюдо за 15 минут, а исчезает с тарелки ещё быстрее. Вам останется только разрезать свежий хлеб — и наслаждение гарантировано.

Сыр вы можете выбрать на свой вкус. Отлично подойдут нежные сорта вроде Эмменталя или Гауды, а для любителей поярче — Чеддер или Мимолетт.

Ингредиенты

100 г любимого желтого сыра

3 яйца

1 столовая ложка майонеза

1 столовая ложка натурального йогурта

1 чайная ложка горчицы

нарезанный зеленый лук

2 зубчика чеснока

соль и перец по вкусу

Как приготовить

Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками или натрите. Можно просто размять вилкой — так паста получится особенно нежной. Сыр натрите на терке. В миске смешайте яйца, сыр, майонез, йогурт, горчицу и нарезанный лук. Добавьте измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу. Хорошенько перемешайте — и подавайте.

Такая паста отлично сочетается со свежими булочками, хрустящими багетами, бейглами или просто хорошим хлебом. Хотите остроты — добавьте немного молотого перца чили. Из этой смеси можно также сделать закусочные маффины или завернуть её в ветчину — и получится эффектная закуска для гостей.

Приятного аппетита!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

