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Завтрак мечты: яичная намазка, которую вы приготовите за 10 минут

2:14
Еда

Когда хочется чего-то вкусного, но времени в обрез, на помощь приходит простая, но невероятно аппетитная яичная намазка. Всего одна добавка — и привычное блюдо заиграет новыми нотами. Отличный вариант для завтрака, особенно если вы торопитесь.

Яичная скорлупа
Фото: creativecommons.org by Aline Ponce is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Яичная скорлупа

Яйца давно заняли свое почетное место на нашем столе: омлеты, глазуньи, запеканки — список можно продолжать. Но сваренные вкрутую яйца, превращённые в мягкую намазку, могут заменить любую другую начинку для бутербродов. Особенно, если в дело вступает один особенный ингредиент — желтый сыр.

Яичная паста с желтым сыром

Яйца и сыр — это пара, созданная для идеального завтрака. Готовится такое блюдо за 15 минут, а исчезает с тарелки ещё быстрее. Вам останется только разрезать свежий хлеб — и наслаждение гарантировано.

Сыр вы можете выбрать на свой вкус. Отлично подойдут нежные сорта вроде Эмменталя или Гауды, а для любителей поярче — Чеддер или Мимолетт.

Ингредиенты

  • 100 г любимого желтого сыра

  • 3 яйца

  • 1 столовая ложка майонеза

  • 1 столовая ложка натурального йогурта

  • 1 чайная ложка горчицы

  • нарезанный зеленый лук

  • 2 зубчика чеснока

  • соль и перец по вкусу

Как приготовить

  1. Отварите яйца вкрутую, остудите, очистите и нарежьте мелкими кубиками или натрите. Можно просто размять вилкой — так паста получится особенно нежной.

  2. Сыр натрите на терке.

  3. В миске смешайте яйца, сыр, майонез, йогурт, горчицу и нарезанный лук.

  4. Добавьте измельчённый чеснок, посолите и поперчите по вкусу.

  5. Хорошенько перемешайте — и подавайте.

Такая паста отлично сочетается со свежими булочками, хрустящими багетами, бейглами или просто хорошим хлебом. Хотите остроты — добавьте немного молотого перца чили. Из этой смеси можно также сделать закусочные маффины или завернуть её в ветчину — и получится эффектная закуска для гостей.

Приятного аппетита!

Уточнения

За́втрак — первый дневной приём пищи, как правило — в период от рассвета до полудня.

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Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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