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Этот источник белка достоин вашего внимания — нежное мясо, которое стоит попробовать

3:06
Еда

Возможно, вы думаете, что улитки — это изысканное блюдо только для французов? На самом деле, это лакомство имеет долгую историю, и его традиции уходят корнями в Древний Рим. Тогда улитки считались не только афродизиаком, но и лечащим средством. Даже в старинных кулинарных книгах можно встретить рецепты с улитками. Сегодня они популярны в некоторых странах, а вот в Чехии, например, их мало кто решится пробовать.

Мужчина и женщина готовят еду
Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мужчина и женщина готовят еду

История улиток на тарелке

Хотя в Чехии улитки не являются едва ли не ежедневным блюдом, их можно встретить в местной кухне. Однако в Чешской Республике они находятся под охраной, и собирать их можно только в мае. Дикие улитки могут быть переносчиками паразитов, поэтому наилучший вариант — это покупка на фермах. Уникальные их свойства — низкое содержание калорий при высоком уровне белков, витаминов и минералов. Их слизь, кстати, активно используется в косметологии.

Как улитки становятся деликатесом

Хотите попробовать улиток, но не знаете, как они на вкус? Это мясо не имеет ярко выраженного вкуса, но его мягкость и нейтральность идеально сочетаются с разнообразием трав. Уникальность блюда заключается в том, что улитки хорошо поглощают ароматы, что делает их прекрасной основой для множества соусов и добавок. Например, во Франции их готовят с чесночным маслом и петрушкой, в Португалии — с белым вином и травами, а в Испании — с острым соусом.

Уникальный способ готовки: улитки по-богемски

Если вы решились на кулинарное приключение с улитками, то можете попробовать приготовить их по-чешски. Это блюдо требует времени и усилий, но результат того стоит. Вот как это сделать:

Ингредиенты:

  • 500 г улиток

  • 1 пучок петрушки

  • 1 морковь

  • Базилик и орегано по вкусу

  • Соль и перец по вкусу

  • 2 зубчика чеснока

  • 75 г сливочного масла

  • Полбокала белого вина

Приготовление:

  1. Оставьте улиток на 2-4 дня в прохладном месте, чтобы они очистились.

  2. Промывайте их холодной водой, затем прокипятите в соленой воде в течение 7-10 минут.

  3. Приготовьте бульон из петрушки, моркови, базилика и орегано.

  4. После кипячения очистите улиток от панцирей, отделите мясо.

  5. Варите их в приготовленном бульоне 2-3 часа. В конце добавьте белое вино.

  6. Приготовьте чесночное масло: смешайте сливочное масло с чесноком и петрушкой.

  7. Верните улиток обратно в панцирь, добавьте чесночное масло и запекайте 10 минут.

Стоит ли рисковать?

Возможно, улитки кажутся странным деликатесом, но они однозначно заслуживают вашего внимания, если хотите попробовать что-то новое. Этот продукт с древними корнями может стать интересной вехой на вашем кулинарном пути.

Уточнения

Мя́со — скелетная поперечно-полосатая мускулатура животного с прилегающими к ней жировой и соединительной тканями, а также прилегающей костной тканью (костное мясо или мясо на кости) или без неё (бескостное мясо).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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