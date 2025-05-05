Намазка, которая уходит первой: всё дело в копчёной скумбрии и одном хрустящем ингредиенте

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите намазки, но уже устали от хумуса и авокадо, попробуйте это. Паштет из копчёной скумбрии — вещь настолько простая, что справится даже школьник. А вкус… ну вы поняли: сливочный, солоноватый, с лёгкой остринкой и освежающим хрустом огурца.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Намазка

Его подают к утреннему чаю, ставят на фуршет в тарталетках и без зазрения души мажут на тёплый багет. А главное — паштет богат омега-3, так что вкусно и полезно в одном флаконе.

Ингредиенты на 6 порций:

Копчёная скумбрия — 300 г

Сливочный сыр — 125 г

Огурец — 100 г

Дижонская горчица — 0,5 ст. л.

Петрушка — 5 веточек

Лимон — 0,5 шт.

Перец чёрный молотый — по вкусу

Как готовить:

1. Филе без лишнего.

Очистите скумбрию от кожи и костей. Нарежьте филе небольшими кусочками и отправьте в чашу блендера.

2. Смешиваем основу.

Добавьте сливочный сыр, дижонскую горчицу, рубленую петрушку. Всё это — в блендер к рыбе.

3. Вжжж и немного лимона.

Пробейте всё до нужной консистенции. Не обязательно в пасту — лёгкая текстура с кусочками скумбрии тоже хороша. Добавьте лимонный сок и поперчите.

4. Финальный штрих — огурец.

Очистите при необходимости, удалите семечки и нарежьте мелко. Добавьте в паштет и перемешайте.

Подавайте охлаждённым. Намажьте на хрустящий хлеб, украсьте перышком укропа — и наслаждайтесь.

Уточнения

Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.

