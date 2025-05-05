Намазка, которая уходит первой: всё дело в копчёной скумбрии и одном хрустящем ингредиенте

Если вы любите намазки, но уже устали от хумуса и авокадо, попробуйте это. Паштет из копчёной скумбрии — вещь настолько простая, что справится даже школьник. А вкус… ну вы поняли: сливочный, солоноватый, с лёгкой остринкой и освежающим хрустом огурца.
Его подают к утреннему чаю, ставят на фуршет в тарталетках и без зазрения души мажут на тёплый багет. А главное — паштет богат омега-3, так что вкусно и полезно в одном флаконе.
Копчёная скумбрия — 300 г
Сливочный сыр — 125 г
Огурец — 100 г
Дижонская горчица — 0,5 ст. л.
Петрушка — 5 веточек
Лимон — 0,5 шт.
Перец чёрный молотый — по вкусу
1. Филе без лишнего.
Очистите скумбрию от кожи и костей. Нарежьте филе небольшими кусочками и отправьте в чашу блендера.
2. Смешиваем основу.
Добавьте сливочный сыр, дижонскую горчицу, рубленую петрушку. Всё это — в блендер к рыбе.
3. Вжжж и немного лимона.
Пробейте всё до нужной консистенции. Не обязательно в пасту — лёгкая текстура с кусочками скумбрии тоже хороша. Добавьте лимонный сок и поперчите.
4. Финальный штрих — огурец.
Очистите при необходимости, удалите семечки и нарежьте мелко. Добавьте в паштет и перемешайте.
Подавайте охлаждённым. Намажьте на хрустящий хлеб, украсьте перышком укропа — и наслаждайтесь.
Ску́мбрии (лат. Scomber) — род рыб семейства скумбриевых отряда скумбриеобразных. Это пелагические рыбы, жизненный цикл которых не связан с дном.
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