Не рагу, а картина маслом: главное летнее блюдо, которое готовится само

2:16 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда на прилавках изобилие овощей, самое время готовить простое, полезное и безумно ароматное овощное рагу. Особенно если там баклажаны — они придают блюду тот самый бархатный вкус с лёгкой сладостью, которая напоминает о южном солнце.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тушёный картофель

Этот рецепт универсален: и веганам подойдёт, и мясоеды оценят в качестве гарнира. А готовится всё в одной кастрюле — минимум мытья, максимум удовольствия.

Ингредиенты (на 4 порции):

Баклажан — 600 г

Картофель — 400 г

Сладкий красный перец — 2 шт.

Морковь — 2 шт.

Лук — 2 шт.

Помидоры — 3 шт.

Масло растительное — 4 ст. л.

Чеснок — 3 зубчика

Лавровый лист — 2 шт.

Соль, перец — по вкусу

Укроп, петрушка, базилик — по 25 г

Как готовить:

1. Подготовьте баклажаны.

Нарежьте крупными кубиками, замочите в подсоленной воде на 30 минут — горечь уйдёт.

2. Замочите картошку.

Нарежьте и подержите в воде 20 минут — меньше крахмала, лучше вкус.

3. Начинаем с лука.

В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте полукольца лука 8-10 минут.

4. Добавьте морковь и перец.

Морковь — ломтиками, перец — кубиками. Обжариваем всё вместе до мягкости, ещё минут 10.

5. Время картофеля.

Добавьте его в кастрюлю, посолите, бросьте лаврушку. Накройте крышкой и тушите 10-15 минут.

6. Зелень и томаты.

Помидоры нарежьте, зелень и чеснок измельчите. Уберите стебли, оставьте ароматные листья.

7. Финальный штрих — баклажаны.

Выложите их в кастрюлю, добавьте помидоры, чеснок, зелень. Посолите, поперчите и томите ещё 10-15 минут под крышкой.

8. Подача.

Готово! Подавайте горячим — как самостоятельное блюдо или как идеальный гарнир.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

