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Не рагу, а картина маслом: главное летнее блюдо, которое готовится само

2:16
Еда

Когда на прилавках изобилие овощей, самое время готовить простое, полезное и безумно ароматное овощное рагу. Особенно если там баклажаны — они придают блюду тот самый бархатный вкус с лёгкой сладостью, которая напоминает о южном солнце.

Тушёный картофель
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тушёный картофель

Этот рецепт универсален: и веганам подойдёт, и мясоеды оценят в качестве гарнира. А готовится всё в одной кастрюле — минимум мытья, максимум удовольствия.

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Баклажан — 600 г

  • Картофель — 400 г

  • Сладкий красный перец — 2 шт.

  • Морковь — 2 шт.

  • Лук — 2 шт.

  • Помидоры — 3 шт.

  • Масло растительное — 4 ст. л.

  • Чеснок — 3 зубчика

  • Лавровый лист — 2 шт.

  • Соль, перец — по вкусу

  • Укроп, петрушка, базилик — по 25 г

Как готовить:

1. Подготовьте баклажаны.
Нарежьте крупными кубиками, замочите в подсоленной воде на 30 минут — горечь уйдёт.

2. Замочите картошку.
Нарежьте и подержите в воде 20 минут — меньше крахмала, лучше вкус.

3. Начинаем с лука.
В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте полукольца лука 8-10 минут.

4. Добавьте морковь и перец.
Морковь — ломтиками, перец — кубиками. Обжариваем всё вместе до мягкости, ещё минут 10.

5. Время картофеля.
Добавьте его в кастрюлю, посолите, бросьте лаврушку. Накройте крышкой и тушите 10-15 минут.

6. Зелень и томаты.
Помидоры нарежьте, зелень и чеснок измельчите. Уберите стебли, оставьте ароматные листья.

7. Финальный штрих — баклажаны.
Выложите их в кастрюлю, добавьте помидоры, чеснок, зелень. Посолите, поперчите и томите ещё 10-15 минут под крышкой.

8. Подача.
Готово! Подавайте горячим — как самостоятельное блюдо или как идеальный гарнир.

Уточнения

Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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