Не рагу, а картина маслом: главное летнее блюдо, которое готовится само

Когда на прилавках изобилие овощей, самое время готовить простое, полезное и безумно ароматное овощное рагу. Особенно если там баклажаны — они придают блюду тот самый бархатный вкус с лёгкой сладостью, которая напоминает о южном солнце.
Этот рецепт универсален: и веганам подойдёт, и мясоеды оценят в качестве гарнира. А готовится всё в одной кастрюле — минимум мытья, максимум удовольствия.
Баклажан — 600 г
Картофель — 400 г
Сладкий красный перец — 2 шт.
Морковь — 2 шт.
Лук — 2 шт.
Помидоры — 3 шт.
Масло растительное — 4 ст. л.
Чеснок — 3 зубчика
Лавровый лист — 2 шт.
Соль, перец — по вкусу
Укроп, петрушка, базилик — по 25 г
1. Подготовьте баклажаны.
Нарежьте крупными кубиками, замочите в подсоленной воде на 30 минут — горечь уйдёт.
2. Замочите картошку.
Нарежьте и подержите в воде 20 минут — меньше крахмала, лучше вкус.
3. Начинаем с лука.
В кастрюле с толстым дном разогрейте масло, обжарьте полукольца лука 8-10 минут.
4. Добавьте морковь и перец.
Морковь — ломтиками, перец — кубиками. Обжариваем всё вместе до мягкости, ещё минут 10.
5. Время картофеля.
Добавьте его в кастрюлю, посолите, бросьте лаврушку. Накройте крышкой и тушите 10-15 минут.
6. Зелень и томаты.
Помидоры нарежьте, зелень и чеснок измельчите. Уберите стебли, оставьте ароматные листья.
7. Финальный штрих — баклажаны.
Выложите их в кастрюлю, добавьте помидоры, чеснок, зелень. Посолите, поперчите и томите ещё 10-15 минут под крышкой.
8. Подача.
Готово! Подавайте горячим — как самостоятельное блюдо или как идеальный гарнир.
Рагу́ (фр. ragoût; от фр. ragoûter — «возбуждать аппетит») — блюдо из небольших кусочков тушёного мяса, рыбы, птицы, дичи, овощей или грибов, часто в густом соусе.
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