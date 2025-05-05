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Шоколадный кекс без напряга: всё смешал и забыл на час — результат порадует

2:03
Еда

Залежался кислый кефир? Не выливать! Из него можно за час сделать вкуснейший домашний кекс с шоколадным вкусом. Без миксера, без заморочек и с минимумом посуды. Даже если вы с выпечкой на "вы", тут всё получится.

Шоколадный кекс
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шоколадный кекс

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

  • Кефир 2% — 200 г

  • Сахар — 190 г

  • Мука — 160 г

  • Какао — 2 ст. л.

  • Яйцо — 1 шт.

  • Масло растительное — 2 ст. л.

  • Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

  • Ванильный сахар — 10 г

  • Соль — щепотка

Для глазури (по желанию):

  • Сметана 20% — 100 г

  • Сахар — 50 г

  • Сливочное масло — 40 г

  • Какао — 2 ст. л.

Как готовить:

1. Подготовка.
Включите духовку на 170 °C. Яйцо и кефир заранее достаньте из холодильника. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите бумагой.

2. Сухие ингредиенты.
Просейте муку, разрыхлитель, какао и соль в большую миску. Добавьте оба вида сахара. Перемешайте.

3. Жидкая часть.
В другой посуде взбейте яйцо вилкой. Влейте кефир и масло. Перемешайте. Влейте в сухие ингредиенты и быстро размешайте до однородности.

4. Выпечка.
Перелейте тесто в форму. Оно жидковатое — это нормально. Выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте шпажкой.

5. По желанию — глазурь.
Смешайте все ингредиенты глазури в сотейнике, подогрейте до растворения сахара, остудите и полейте готовый кекс.

Совет: если времени впритык — просто присыпьте сверху сахарной пудрой с крахмалом. Всё равно будет вкусно.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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