Шоколадный кекс без напряга: всё смешал и забыл на час — результат порадует

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Залежался кислый кефир? Не выливать! Из него можно за час сделать вкуснейший домашний кекс с шоколадным вкусом. Без миксера, без заморочек и с минимумом посуды. Даже если вы с выпечкой на "вы", тут всё получится.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шоколадный кекс

Ингредиенты на 8 порций:

Для теста:

Кефир 2% — 200 г

Сахар — 190 г

Мука — 160 г

Какао — 2 ст. л.

Яйцо — 1 шт.

Масло растительное — 2 ст. л.

Разрыхлитель — 1,5 ч. л.

Ванильный сахар — 10 г

Соль — щепотка

Для глазури (по желанию):

Сметана 20% — 100 г

Сахар — 50 г

Сливочное масло — 40 г

Какао — 2 ст. л.

Как готовить:

1. Подготовка.

Включите духовку на 170 °C. Яйцо и кефир заранее достаньте из холодильника. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите бумагой.

2. Сухие ингредиенты.

Просейте муку, разрыхлитель, какао и соль в большую миску. Добавьте оба вида сахара. Перемешайте.

3. Жидкая часть.

В другой посуде взбейте яйцо вилкой. Влейте кефир и масло. Перемешайте. Влейте в сухие ингредиенты и быстро размешайте до однородности.

4. Выпечка.

Перелейте тесто в форму. Оно жидковатое — это нормально. Выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте шпажкой.

5. По желанию — глазурь.

Смешайте все ингредиенты глазури в сотейнике, подогрейте до растворения сахара, остудите и полейте готовый кекс.

Совет: если времени впритык — просто присыпьте сверху сахарной пудрой с крахмалом. Всё равно будет вкусно.

Уточнения

Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.

