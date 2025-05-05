Шоколадный кекс без напряга: всё смешал и забыл на час — результат порадует

Залежался кислый кефир? Не выливать! Из него можно за час сделать вкуснейший домашний кекс с шоколадным вкусом. Без миксера, без заморочек и с минимумом посуды. Даже если вы с выпечкой на "вы", тут всё получится.
Для теста:
Кефир 2% — 200 г
Сахар — 190 г
Мука — 160 г
Какао — 2 ст. л.
Яйцо — 1 шт.
Масло растительное — 2 ст. л.
Разрыхлитель — 1,5 ч. л.
Ванильный сахар — 10 г
Соль — щепотка
Для глазури (по желанию):
Сметана 20% — 100 г
Сахар — 50 г
Сливочное масло — 40 г
Какао — 2 ст. л.
1. Подготовка.
Включите духовку на 170 °C. Яйцо и кефир заранее достаньте из холодильника. Форму смажьте маслом и присыпьте мукой или застелите бумагой.
2. Сухие ингредиенты.
Просейте муку, разрыхлитель, какао и соль в большую миску. Добавьте оба вида сахара. Перемешайте.
3. Жидкая часть.
В другой посуде взбейте яйцо вилкой. Влейте кефир и масло. Перемешайте. Влейте в сухие ингредиенты и быстро размешайте до однородности.
4. Выпечка.
Перелейте тесто в форму. Оно жидковатое — это нормально. Выпекайте 50-60 минут. Готовность проверьте шпажкой.
5. По желанию — глазурь.
Смешайте все ингредиенты глазури в сотейнике, подогрейте до растворения сахара, остудите и полейте готовый кекс.
Совет: если времени впритык — просто присыпьте сверху сахарной пудрой с крахмалом. Всё равно будет вкусно.
Кекс (от мн. ч. англ. cakes) — кондитерское изделие, выпекаемое из масляного бисквитного или дрожжевого теста.
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