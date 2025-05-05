Варёная сгущёнка делает чудо: торт из лаваша получается, как из кондитерской

Когда жара плавит асфальт и стоять у плиты хочется меньше всего, на помощь приходит он — ленивый, но эффектный торт "Монастырская изба" из лаваша. Без выпечки, с вишней и нежнейшим кремом, который всё делает за вас.

Фото: flickr.com by jules:stonesoup, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Вишнёвый торт

Это лёгкая версия знакомого с детства десерта, где вместо теста — тонкий лаваш, а вместо долгих часов — всего полчаса сборки и 3 часа в холодильнике. Вишня подойдёт любая — консервированная или свежая. Главное — подсушить её, чтобы рулетики не "поплыли".

Что понадобится (на 6 порций):

Лаваш тонкий — 4 шт.

Вишня консервированная — 500 г

Сметана 30% — 400 г

Варёная сгущёнка — 350 г

Шоколад горький — 50 г

Как собрать избу без гвоздей и духовки

1. Подготовьте базу.

Разрежьте лаваш на 15 полос. Прикройте их влажным полотенцем и оставьте на 10 минут — пусть станут мягче и податливее.

2. Начинка без лишней влаги.

Откиньте вишню на сито, промокните бумажными полотенцами — сухие ягоды лучше держатся внутри трубочек.

3. Взбейте крем.

Смешайте сметану и сгущёнку (оба продукта комнатной температуры) до пышности — получится гладкий, карамельный крем.

4. Соберите трубочки.

На край лаваша выложите вишню, сверните рулетиком. Повторите — получится 15 "брёвнышек".

5. Постройте избу.

На тарелку немного крема, затем 5 трубочек, снова крем, потом 4 — и так вверх, пока не сложите пирамидку.

6. Охладите.

Уберите в холодильник минимум на 3 часа. Перед подачей посыпьте тёртым шоколадом.

Уточнения

Лава́ш (азерб. и тур. , арм. (lavaš), լոշ (loš), груз. ლავაში (lavaši), осет. лауаси (lawasi), перс. لواش‎ (lavâš)) — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



