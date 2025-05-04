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Янтарь из одуванчиков: как сварить варенье, от которого слетаются соседи

1:37
Еда

Вы удивитесь, но этот яркий, солнечный "мёд" готовят не пчёлы, а вы сами — из самых обычных одуванчиков, сахара и лимона. Никакой экзотики, а вкус — как у липового мёда, только с лёгкой цитрусовой ноткой. Отлично идёт к сырникам, оладьям или просто к крепкому чаю. А стоит — почти как пачка сахара.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные виды мёда

Что нужно:

  • 600 г цветков одуванчика (только жёлтые головки, без стеблей)

  • 2 лимона

  • 1,5 кг сахара

  • 1,5 л воды

Как готовить:

1. Цветки замочить
Обрежьте стебли прямо под чашелистиком — они дают горечь. Замочите соцветия в холодной воде на 1-2 часа, затем промойте через дуршлаг.

2. Отварить
Залейте одуванчики 1,5 л чистой воды, доведите до кипения и варите 10 минут. Снимите с огня, дайте настояться 12 часов. Потом процедите — жидкость нам нужна, а цветки выбрасываем.

3. Добавить лимон
Снимите цедру с тщательно вымытого лимона, выжмите сок. Добавьте цедру и сок в процеженный отвар.

4. Варим до медовой консистенции
Добавьте сахар, поставьте кастрюлю на средний огонь. Варите около 50 минут, периодически помешивая. Готовый сироп разлейте по стерильным банкам.

Хранится долго, пахнет летом, выглядит как янтарь. А главное — вкус, от которого не оторваться.

Уточнения

Одува́нчик лека́рственный или Одуванчик полево́й, или Одуванчик апте́чный, или Одуванчик обыкнове́нный (лат. Taráxacum officinále) — наиболее известный вид рода Одуванчик (Taraxacum) семейства Астровые (Asteraceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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