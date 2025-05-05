Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление

3:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Масло — обязательный элемент на любой кухне. Мы жарим, тушим и запекаем с его помощью. Но мало кто задумывается, что некоторые виды растительного масла могут быть токсичны и вредны для здоровья - особенно при повторном нагреве или высокой температуре.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky сковородка

Согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США, при перегреве и повторном использовании масел образуются альдегиды и ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) - соединения, которые связывают с раком, болезнями лёгких и повреждением ДНК.

Какие масла стоит избегать:

1. Каноловое масло (рапсовое)

Часто генетически модифицировано

Производится с помощью высоких температур и химикатов , включая гексан

Содержит трансжиры и продукты окисления, провоцирующие воспаление

2. Соевое масло

ГМО , высоко в омега-6 жирных кислотах

Нестабильно при нагреве , образует токсичные соединения

Производится с применением гексана, что разрушает питательные вещества

3. Кукурузное масло

Ещё одно ГМО-масло

При нагреве легко окисляется , образуя альдегиды

Повышает воспаление, способствует болезням сердца и ожирению

4. Хлопковое масло

Получают из несъедобного растения , содержащего токсин госсипол

Часто обрабатывается пестицидами

Может негативно повлиять на печень и репродуктивную систему

5. Рафинированное подсолнечное масло

Содержит избыточное количество омега-6

При нагревании выше точки дымления становится токсичным

Производится с отбеливанием, дезодорацией и гексаном

6. Масло сафлора

Богато полиненасыщенными жирами , которые нестабильны при нагреве

Способствует хроническому воспалению, связанному с раком и диабетом

7. Растительное масло (универсальное)

Смесь дешёвых масел: кукурузное, соевое, каноловое и др.

Тяжёлая обработка, трансжиры, высокая токсичность при нагреве

8. Масло виноградных косточек

Высокое содержание омега-6 и ПНЖК , нестабильно при жарке

Часто производится с использованием гексана

Связано с воспалением и сердечно-сосудистыми проблемами

9. Масло рисовых отрубей

Богато омега-6 , производится с применением химических растворителей

При повторном использовании может выделять вредные соединения

Почему перегрев масла опасен

Повторный нагрев масла - одна из самых частых ошибок на кухне. При этом выделяются:

Альдегиды, акролеин, трансжиры

Разрушаются антиоксиданты и полезные жирные кислоты

Повышается риск воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии

Как снизить вред

Используйте стабильные масла : оливковое (холодного отжима), кокосовое, авокадо

: оливковое (холодного отжима), кокосовое, авокадо Не перегревайте масло

масло Не используйте одно и то же масло повторно

Отдавайте предпочтение нерафинированным, органическим маслам

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.



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