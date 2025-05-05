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Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление

3:13
Еда

Масло — обязательный элемент на любой кухне. Мы жарим, тушим и запекаем с его помощью. Но мало кто задумывается, что некоторые виды растительного масла могут быть токсичны и вредны для здоровья - особенно при повторном нагреве или высокой температуре.

сковородка
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
сковородка

Согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США, при перегреве и повторном использовании масел образуются альдегиды и ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) - соединения, которые связывают с раком, болезнями лёгких и повреждением ДНК.

Какие масла стоит избегать:

1. Каноловое масло (рапсовое)

  • Часто генетически модифицировано

  • Производится с помощью высоких температур и химикатов, включая гексан

  • Содержит трансжиры и продукты окисления, провоцирующие воспаление

2. Соевое масло

  • ГМО, высоко в омега-6 жирных кислотах

  • Нестабильно при нагреве, образует токсичные соединения

  • Производится с применением гексана, что разрушает питательные вещества

3. Кукурузное масло

  • Ещё одно ГМО-масло

  • При нагреве легко окисляется, образуя альдегиды

  • Повышает воспаление, способствует болезням сердца и ожирению

4. Хлопковое масло

  • Получают из несъедобного растения, содержащего токсин госсипол

  • Часто обрабатывается пестицидами

  • Может негативно повлиять на печень и репродуктивную систему

5. Рафинированное подсолнечное масло

  • Содержит избыточное количество омега-6

  • При нагревании выше точки дымления становится токсичным

  • Производится с отбеливанием, дезодорацией и гексаном

6. Масло сафлора

  • Богато полиненасыщенными жирами, которые нестабильны при нагреве

  • Способствует хроническому воспалению, связанному с раком и диабетом

7. Растительное масло (универсальное)

  • Смесь дешёвых масел: кукурузное, соевое, каноловое и др.

  • Тяжёлая обработка, трансжиры, высокая токсичность при нагреве

8. Масло виноградных косточек

  • Высокое содержание омега-6 и ПНЖК, нестабильно при жарке

  • Часто производится с использованием гексана

  • Связано с воспалением и сердечно-сосудистыми проблемами

  • 9. Масло рисовых отрубей

  • Богато омега-6, производится с применением химических растворителей

  • При повторном использовании может выделять вредные соединения

Почему перегрев масла опасен

Повторный нагрев масла - одна из самых частых ошибок на кухне. При этом выделяются:

  • Альдегиды, акролеин, трансжиры

  • Разрушаются антиоксиданты и полезные жирные кислоты

  • Повышается риск воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии

Как снизить вред

  • Используйте стабильные масла: оливковое (холодного отжима), кокосовое, авокадо
  • Не перегревайте масло
  • Не используйте одно и то же масло повторно
  • Отдавайте предпочтение нерафинированным, органическим маслам

Уточнения

Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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