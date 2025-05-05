Сковородка как источник токсинов: масла, вызывающие рак и воспаление

Масло — обязательный элемент на любой кухне. Мы жарим, тушим и запекаем с его помощью. Но мало кто задумывается, что некоторые виды растительного масла могут быть токсичны и вредны для здоровья - особенно при повторном нагреве или высокой температуре.
Согласно исследованию, опубликованному Национальной медицинской библиотекой США, при перегреве и повторном использовании масел образуются альдегиды и ПАУ (полициклические ароматические углеводороды) - соединения, которые связывают с раком, болезнями лёгких и повреждением ДНК.
Часто генетически модифицировано
Производится с помощью высоких температур и химикатов, включая гексан
Содержит трансжиры и продукты окисления, провоцирующие воспаление
ГМО, высоко в омега-6 жирных кислотах
Нестабильно при нагреве, образует токсичные соединения
Производится с применением гексана, что разрушает питательные вещества
Ещё одно ГМО-масло
При нагреве легко окисляется, образуя альдегиды
Повышает воспаление, способствует болезням сердца и ожирению
Получают из несъедобного растения, содержащего токсин госсипол
Часто обрабатывается пестицидами
Может негативно повлиять на печень и репродуктивную систему
Содержит избыточное количество омега-6
При нагревании выше точки дымления становится токсичным
Производится с отбеливанием, дезодорацией и гексаном
Богато полиненасыщенными жирами, которые нестабильны при нагреве
Способствует хроническому воспалению, связанному с раком и диабетом
Смесь дешёвых масел: кукурузное, соевое, каноловое и др.
Тяжёлая обработка, трансжиры, высокая токсичность при нагреве
Высокое содержание омега-6 и ПНЖК, нестабильно при жарке
Часто производится с использованием гексана
Связано с воспалением и сердечно-сосудистыми проблемами
Богато омега-6, производится с применением химических растворителей
При повторном использовании может выделять вредные соединения
Повторный нагрев масла - одна из самых частых ошибок на кухне. При этом выделяются:
Альдегиды, акролеин, трансжиры
Разрушаются антиоксиданты и полезные жирные кислоты
Повышается риск воспалений, сердечно-сосудистых заболеваний и онкологии
Серде́чно-сосу́дистые заболева́ния ССЗ - общее название заболеваний сердца и кровеносных сосудов.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Фермер Мишель Дюпон из Оверни случайно нашёл золото стоимостью 4 миллиарда евро, но его радость омрачена законом и экологическими сложностями.