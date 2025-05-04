Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Урожай растёт, а место не меняется: 3 культуры, которые не боятся повтора
Живёт в грязи, дышит через кожу, а весит больше собаки — знакомьтесь, подземный тяжеловес
Земля, в которую томаты влюбляются — и дают плодов в два раза больше
Пустая банка — не мусор, а тайник для идей, дохода и волшебства
Красивая спина без складок: план, который работает лучше любых обёртываний
Вся ванна в волосах? Проблема может быть в шампуне, а не в нервах
Выглядит дорого, но тянет на сервис: за что вас накажет премиум авто
Еда — как наркотик: откровенная исповедь блогерши Ксении Шап после похудения на 55 кг
Стоит дороже автомобиля: редкая 50-пенсовая монета перевернула рынок аукционов

Больше не хочется жирного: весенний суп, который освежает

1:47
Еда

После праздничных застолий организм просит лёгкости — и этот весенний овощной суп справляется с задачей на ура. Он не только вкусный, но и помогает "перезагрузить" пищеварение, зарядиться витаминами и согреться без тяжести в животе.

Картофельный суп
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Картофельный суп

Готовится просто, выглядит ярко и идеально подойдёт и для обеда, и для ужина.

Что понадобится

  • 3-4 картофелины

  • 2-3 моркови

  • 2 болгарских перца (лучше красные)

  • 1 крупная луковица

  • 1,5 литра овощного или куриного бульона

  • оливковое масло для аромата

Специи:
свежий или сушёный сельдерей, чёрный перец, соль, щепотка куркумы, сушёный чеснок

Для заправки (застройки):

  • 1 яйцо

  • 200 г кислого молока (или кефира)

  • 1 ст. л. муки

Как готовить

  1. Подготовьте овощи:
    Нарежьте тонкими ломтиками картофель, морковь, перец и лук.

  2. Отварите в бульоне:
    Закипятите бульон и добавьте в него все овощи и зелёные части сельдерея. Варите до мягкости (около 20-25 минут).

  3. Заправьте специями:
    Добавьте соль, перец, куркуму и чеснок по вкусу. Перемешайте.

  4. Сделайте заправку:
    В миске взбейте яйцо с кислым молоком и мукой. Аккуратно влейте в горячий суп, интенсивно помешивая, чтобы не свернулось. Суп сразу снимите с огня.

  5. Подавайте:
    Посыпьте свежей петрушкой — и наслаждайтесь!

Почему это суп на вес золота

  • Лёгкий, но сытный

  • Полный витаминов и вкуса

  • Готовится без мяса, но с насыщенным ароматом

  • Отлично подходит для очищения после обильных приёмов пищи

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Авто
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин Аудио 
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Красота и стиль
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома Аудио 
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок
Экономика и бизнес
У Boeing появился серьёзный конкурент: JetZero вступает в схватку за будущее авиаперевозок Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблема: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Последние материалы
Урожай растёт, а место не меняется: 3 культуры, которые не боятся повтора
Больше не хочется жирного: весенний суп, который освежает
Живёт в грязи, дышит через кожу, а весит больше собаки — знакомьтесь, подземный тяжеловес
Земля, в которую томаты влюбляются — и дают плодов в два раза больше
Пустая банка — не мусор, а тайник для идей, дохода и волшебства
Красивая спина без складок: план, который работает лучше любых обёртываний
Вся ванна в волосах? Проблема может быть в шампуне, а не в нервах
Выглядит дорого, но тянет на сервис: за что вас накажет премиум авто
Еда — как наркотик: откровенная исповедь блогерши Ксении Шап после похудения на 55 кг
Стоит дороже автомобиля: редкая 50-пенсовая монета перевернула рынок аукционов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.