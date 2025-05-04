Больше не хочется жирного: весенний суп, который освежает

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

После праздничных застолий организм просит лёгкости — и этот весенний овощной суп справляется с задачей на ура. Он не только вкусный, но и помогает "перезагрузить" пищеварение, зарядиться витаминами и согреться без тяжести в животе.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофельный суп

Готовится просто, выглядит ярко и идеально подойдёт и для обеда, и для ужина.

Что понадобится

3-4 картофелины

2-3 моркови

2 болгарских перца (лучше красные)

1 крупная луковица

1,5 литра овощного или куриного бульона

оливковое масло для аромата

Специи:

свежий или сушёный сельдерей, чёрный перец, соль, щепотка куркумы, сушёный чеснок

Для заправки (застройки):

1 яйцо

200 г кислого молока (или кефира)

1 ст. л. муки

Как готовить

Подготовьте овощи:

Нарежьте тонкими ломтиками картофель, морковь, перец и лук. Отварите в бульоне:

Закипятите бульон и добавьте в него все овощи и зелёные части сельдерея. Варите до мягкости (около 20-25 минут). Заправьте специями:

Добавьте соль, перец, куркуму и чеснок по вкусу. Перемешайте. Сделайте заправку:

В миске взбейте яйцо с кислым молоком и мукой. Аккуратно влейте в горячий суп, интенсивно помешивая, чтобы не свернулось. Суп сразу снимите с огня. Подавайте:

Посыпьте свежей петрушкой — и наслаждайтесь!

Почему это суп на вес золота

Лёгкий, но сытный

Полный витаминов и вкуса

Готовится без мяса, но с насыщенным ароматом

Отлично подходит для очищения после обильных приёмов пищи

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

