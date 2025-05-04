После праздничных застолий организм просит лёгкости — и этот весенний овощной суп справляется с задачей на ура. Он не только вкусный, но и помогает "перезагрузить" пищеварение, зарядиться витаминами и согреться без тяжести в животе.
Готовится просто, выглядит ярко и идеально подойдёт и для обеда, и для ужина.
3-4 картофелины
2-3 моркови
2 болгарских перца (лучше красные)
1 крупная луковица
1,5 литра овощного или куриного бульона
оливковое масло для аромата
Специи:
свежий или сушёный сельдерей, чёрный перец, соль, щепотка куркумы, сушёный чеснок
Для заправки (застройки):
1 яйцо
200 г кислого молока (или кефира)
1 ст. л. муки
Подготовьте овощи:
Нарежьте тонкими ломтиками картофель, морковь, перец и лук.
Отварите в бульоне:
Закипятите бульон и добавьте в него все овощи и зелёные части сельдерея. Варите до мягкости (около 20-25 минут).
Заправьте специями:
Добавьте соль, перец, куркуму и чеснок по вкусу. Перемешайте.
Сделайте заправку:
В миске взбейте яйцо с кислым молоком и мукой. Аккуратно влейте в горячий суп, интенсивно помешивая, чтобы не свернулось. Суп сразу снимите с огня.
Подавайте:
Посыпьте свежей петрушкой — и наслаждайтесь!
Лёгкий, но сытный
Полный витаминов и вкуса
Готовится без мяса, но с насыщенным ароматом
Отлично подходит для очищения после обильных приёмов пищи
Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".