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Пышный, тёплый, масляный: каравай, который покорит всех за столом

2:10
Еда

Такой каравай не просто хлеб — это знак любви, уют на столе и тепло, от которого хочется улыбаться. Подать его на праздник — всё равно что подарить объятие. Мягкий, как хлопок, с тонким сливочным ароматом и золотистой корочкой, он обязательно станет главным героем застолья.

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Будь то день рождения, свадьба или просто воскресный обед — этот праздничный каравай соберёт всех за столом.

Что понадобится

  • 550-600 г пшеничной муки

  • 2 яйца + 1 желток для смазывания

  • 270 мл тёплого молока

  • 100 мл растительного масла

  • 11 г сухих или 21 г свежих дрожжей

  • 2 ч. л. сахара

  • 1 ч. л. соли

  • немного сливочного масла (для прослойки)

  • кунжут или мак — для украшения

Как приготовить: пошагово

  1. Активируем дрожжи:
    В тёплом молоке растворите сахар, добавьте дрожжи и немного муки. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут под полотенцем.

  2. Замешиваем тесто:
    К активной опаре добавьте яйца, масло, соль. Постепенно всыпайте муку, пока не получите мягкое тесто. Переложите его в смазанную миску и оставьте на 1 час в тепле.

  3. Формируем лепестки:
    Поднявшееся тесто разделите на 16 частей. Каждую раскатайте в круг, смажьте растительным маслом, надрежьте от центра к краю и сверните в "розочку".

  4. Укладываем:
    Выложите булочки в смазанную форму по кругу. Дайте ещё 30 минут на подъём.

  5. Запекаем:
    Смажьте желтком, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180° около 35-40 минут до румяной корочки.

  6. Не спешите резать!
    Дайте караваю "отдохнуть" 10 минут — и только потом подавайте.

Почему он особенный

Каждый кусочек — мягкий, воздушный, с масляной ноткой. Такой каравай не просто еда — он запоминается. Его вкус возвращает в детство, в дом, где пекли по особому случаю, и пахло добротой.

Уточнения

Карава́й (вероятно от праслав. *korva — «корова»; др.-рус. корова́й, укр. корова́й, болг. крава́й, сербохорв. кра̀вȃj, словен. kravȃj, krávaj, бел. я́ловiца) — свадебный пшеничный хлеб у славян на коровьем молоке, с куриными яйцами и сливочным маслом, большой, чаще всего круглый, который делят на свадьбе для угощения всех её участников.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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