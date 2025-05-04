Пышный, тёплый, масляный: каравай, который покорит всех за столом

2:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Такой каравай не просто хлеб — это знак любви, уют на столе и тепло, от которого хочется улыбаться. Подать его на праздник — всё равно что подарить объятие. Мягкий, как хлопок, с тонким сливочным ароматом и золотистой корочкой, он обязательно станет главным героем застолья.

Фото: freepik слоёный пирог

Будь то день рождения, свадьба или просто воскресный обед — этот праздничный каравай соберёт всех за столом.

Что понадобится

550-600 г пшеничной муки

2 яйца + 1 желток для смазывания

270 мл тёплого молока

100 мл растительного масла

11 г сухих или 21 г свежих дрожжей

2 ч. л. сахара

1 ч. л. соли

немного сливочного масла (для прослойки)

кунжут или мак — для украшения

Как приготовить: пошагово

Активируем дрожжи:

В тёплом молоке растворите сахар, добавьте дрожжи и немного муки. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут под полотенцем. Замешиваем тесто:

К активной опаре добавьте яйца, масло, соль. Постепенно всыпайте муку, пока не получите мягкое тесто. Переложите его в смазанную миску и оставьте на 1 час в тепле. Формируем лепестки:

Поднявшееся тесто разделите на 16 частей. Каждую раскатайте в круг, смажьте растительным маслом, надрежьте от центра к краю и сверните в "розочку". Укладываем:

Выложите булочки в смазанную форму по кругу. Дайте ещё 30 минут на подъём. Запекаем:

Смажьте желтком, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180° около 35-40 минут до румяной корочки. Не спешите резать!

Дайте караваю "отдохнуть" 10 минут — и только потом подавайте.

Почему он особенный

Каждый кусочек — мягкий, воздушный, с масляной ноткой. Такой каравай не просто еда — он запоминается. Его вкус возвращает в детство, в дом, где пекли по особому случаю, и пахло добротой.

Уточнения

Карава́й (вероятно от праслав. *korva — «корова»; др.-рус. корова́й, укр. корова́й, болг. крава́й, сербохорв. кра̀вȃj, словен. kravȃj, krávaj, бел. я́ловiца) — свадебный пшеничный хлеб у славян на коровьем молоке, с куриными яйцами и сливочным маслом, большой, чаще всего круглый, который делят на свадьбе для угощения всех её участников.

