Пышный, тёплый, масляный: каравай, который покорит всех за столом

Такой каравай не просто хлеб — это знак любви, уют на столе и тепло, от которого хочется улыбаться. Подать его на праздник — всё равно что подарить объятие. Мягкий, как хлопок, с тонким сливочным ароматом и золотистой корочкой, он обязательно станет главным героем застолья.
Будь то день рождения, свадьба или просто воскресный обед — этот праздничный каравай соберёт всех за столом.
550-600 г пшеничной муки
2 яйца + 1 желток для смазывания
270 мл тёплого молока
100 мл растительного масла
11 г сухих или 21 г свежих дрожжей
2 ч. л. сахара
1 ч. л. соли
немного сливочного масла (для прослойки)
кунжут или мак — для украшения
Активируем дрожжи:
В тёплом молоке растворите сахар, добавьте дрожжи и немного муки. Перемешайте и оставьте на 10-15 минут под полотенцем.
Замешиваем тесто:
К активной опаре добавьте яйца, масло, соль. Постепенно всыпайте муку, пока не получите мягкое тесто. Переложите его в смазанную миску и оставьте на 1 час в тепле.
Формируем лепестки:
Поднявшееся тесто разделите на 16 частей. Каждую раскатайте в круг, смажьте растительным маслом, надрежьте от центра к краю и сверните в "розочку".
Укладываем:
Выложите булочки в смазанную форму по кругу. Дайте ещё 30 минут на подъём.
Запекаем:
Смажьте желтком, посыпьте кунжутом или маком. Выпекайте при 180° около 35-40 минут до румяной корочки.
Не спешите резать!
Дайте караваю "отдохнуть" 10 минут — и только потом подавайте.
Каждый кусочек — мягкий, воздушный, с масляной ноткой. Такой каравай не просто еда — он запоминается. Его вкус возвращает в детство, в дом, где пекли по особому случаю, и пахло добротой.
Карава́й (вероятно от праслав. *korva — «корова»; др.-рус. корова́й, укр. корова́й, болг. крава́й, сербохорв. кра̀вȃj, словен. kravȃj, krávaj, бел. я́ловiца) — свадебный пшеничный хлеб у славян на коровьем молоке, с куриными яйцами и сливочным маслом, большой, чаще всего круглый, который делят на свадьбе для угощения всех её участников.
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