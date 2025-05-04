Луковый пирог — три рецепта, которые точно стоит попробовать этим летом

2:35 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любите лук — этот рецепт станет вашей гастрономической отдушиной. А если не любите — есть шанс изменить мнение. Потому что луковый пирог в лучших традициях французской кухни — это не просто закуска, а настоящая история вкуса: нежный, кремовый, рассыпчатый, с ноткой сладости и ароматной начинкой.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пирог с капустой

И главное — три варианта основы на любой случай и аппетит.

1. Классический пирог с песочным тестом

Рассыпчатое и маслянистое тесто, которое идеально сочетается с нежным луком и сливочной начинкой.

Ингредиенты для теста:

250 г муки

125 г холодного масла

1 яйцо

щепотка соли, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. холодной воды

Начинка:

800 г светлого лука

2 ст. л. оливкового масла + кусочек сливочного

3 яйца

200 мл сливок

тертый пармезан и мускатный орех — по вкусу

Как готовить:

Замесите тесто, охладите 30 минут. Лук тушите на медленном огне 30-40 минут. Смешайте яйца, сливки, сыр и мускат. Добавьте остывший лук. Выложите в форму, залейте начинкой и выпекайте при 180° 40-45 минут.

2. Быстрый пирог с пастой бризе

Идеально для занятых: тесто не требует выстаивания, можно сразу готовить.

Вариант теста:

250 г муки

125 г холодного масла (можно заменить оливковым)

60 мл холодной воды

щепотка соли

Начинка — та же. Выпекание — при 180°, 40-45 минут.

3. Писсаладьер с анчоусами и оливками

Французский деревенский пирог, который идеально сочетается с бокалом белого и летним вечером. Здесь в главной роли — много лука, а сверху — солёные анчоусы, каперсы и чёрные оливки.

Тесто:

250 г муки

130 мл тёплой воды

20 г оливкового масла

5 г сухих дрожжей

соль

Начинка:

1 кг лука

оливковое масло, анчоусы, чёрные оливки, каперсы

Тесто нужно выдержать 1-2 часа, затем распределить по форме, выложить томлёный лук и украсить анчоусами и оливками. Выпекать при 200° около 30 минут.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

