Луковый пирог — три рецепта, которые точно стоит попробовать этим летом

Если вы любите лук — этот рецепт станет вашей гастрономической отдушиной. А если не любите — есть шанс изменить мнение. Потому что луковый пирог в лучших традициях французской кухни — это не просто закуска, а настоящая история вкуса: нежный, кремовый, рассыпчатый, с ноткой сладости и ароматной начинкой.
И главное — три варианта основы на любой случай и аппетит.
Рассыпчатое и маслянистое тесто, которое идеально сочетается с нежным луком и сливочной начинкой.
Ингредиенты для теста:
250 г муки
125 г холодного масла
1 яйцо
щепотка соли, 1 ч. л. сахара, 1 ст. л. холодной воды
Начинка:
800 г светлого лука
2 ст. л. оливкового масла + кусочек сливочного
3 яйца
200 мл сливок
тертый пармезан и мускатный орех — по вкусу
Как готовить:
Замесите тесто, охладите 30 минут.
Лук тушите на медленном огне 30-40 минут.
Смешайте яйца, сливки, сыр и мускат. Добавьте остывший лук.
Выложите в форму, залейте начинкой и выпекайте при 180° 40-45 минут.
Идеально для занятых: тесто не требует выстаивания, можно сразу готовить.
Вариант теста:
250 г муки
125 г холодного масла (можно заменить оливковым)
60 мл холодной воды
щепотка соли
Начинка — та же. Выпекание — при 180°, 40-45 минут.
Французский деревенский пирог, который идеально сочетается с бокалом белого и летним вечером. Здесь в главной роли — много лука, а сверху — солёные анчоусы, каперсы и чёрные оливки.
Тесто:
250 г муки
130 мл тёплой воды
20 г оливкового масла
5 г сухих дрожжей
соль
Начинка:
1 кг лука
оливковое масло, анчоусы, чёрные оливки, каперсы
Тесто нужно выдержать 1-2 часа, затем распределить по форме, выложить томлёный лук и украсить анчоусами и оливками. Выпекать при 200° около 30 минут.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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