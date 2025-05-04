Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Спасаем урожай вишни: простая обработка зелёнкой
Можно ли красить волосы дважды за день — и что случится, если рискнёшь
Этот байк не ревёт — он парит: первый ховер с открытым небом и 200 км/ч
Как приручить природу: 5 удивительных мест Казахстана для отдыха, который вы никогда не забудете
После 60 мышцы болят меньше, чем в 30: учёные шокированы результатами исследования
Луковый пирог — три рецепта, которые точно стоит попробовать этим летом
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Как вернуть белизну подошве кроссовок: секрет простого и быстрого метода
Клеточная революция: найден главный секрет роста тканей и рака, ученые нам врали

Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом

1:46
Еда

Шоколад, в котором нет ни зёрнышка какао, но он всё равно пахнет карамелью, напоминает кофе и тает во рту? Это не фантазия. Исследователи Университета Сан-Паулу (USP) разработали новый тип шоколада — из переработанного ячменного солода, того самого, что используется для варки тёмного пива.

Медовуха в бутылке
Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Медовуха в бутылке

Что это за шоколад

Он не только вкусный, но и устойчивый, полезный и дешёвый в производстве. Вместо какао здесь используется поджаренный солод — побочный продукт пивоваренной промышленности, который раньше отправлялся на свалку.

Вкус, который удивляет

Новый шоколад:

  • имеет землистые и карамельные ноты, как у тёмного шоколада;

  • не содержит кофеин и теобромин;

  • богат пребиотиками и клетчаткой;

  • дешевле и экологичнее классического.

Солод измельчают, смешивают с какао-маслом, сухим молоком или подсластителем — и получают натуральную смесь, максимально приближенную к молочному шоколаду. По словам учёных, этот шоколад можно использовать и в других рецептах, заменяя традиционный порошок какао.

"Это простой, устойчивый и вкусный способ переосмыслить шоколад", — говорят в команде разработчиков из USP.

Почему это важно

Изменения климата и болезни (например, "метла ведьмы") разрушают плантации какао. Бразилия, некогда ведущий производитель, уже опустилась на седьмое место. К 2025 году ожидается мировой дефицит какао.

Так что поиск альтернатив — уже не модный тренд, а необходимость. И шоколад из солода может стать первым шагом в сторону вкусного, но экологичного будущего.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Домашние животные
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные Аудио 
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги
Экономика и бизнес
В России вступил закон за перевод денежных средств: как теперь отправлять деньги Аудио 
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами
Авто
Сотрудник ДПС не ожидал такой реакции: водители делятся проверенными словами Аудио 
Популярное
Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи

Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".

Банан в день и всё: почему во Франции всё меньше людей едят фрукты и овощи
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Пигментация? Теперь она не проблем: читайте, как вывести пятна, не выходя из дома
Машина вдруг поехала резвее? Возможно, вы случайно сделали правильную вещь
Дилеры не скажут, но знающие берут именно их: 5 умных покупок на вторичке
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Змеиный остров: правда о месте, куда боятся ступить даже военные
Кот, который лезет на ручки и не отпускает: породы, созданные для обнимашек
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Эти платья сделают вас иконой стиля в 2025 — тренды, от которых в восторге дизайнеры
Последние материалы
Почему лазер — худшее, что вы могли подарить своей кошке
Не та длина, не тот крой, не тот вайб? Вот кожанки, которые подойдут именно тебе
Почему кровяная мука — лучшее органическое удобрение для вашего сада
Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом
Как избавиться от лишнего жира и увидеть заветные кубики: пять секретных упражнений
Карибские хищники оказались вовсе не теми, за кого их считали
Lada Iskra буксует на старте: новинку не могут собрать даже в базовой версии
Откройте для себя сказочную страну в Тоскане: деревня, где оживают самые известные сказки
Артур Пирожков вернулся: танцевальные движения свели с ума TikTok — пародии взрывают Сеть!
Неожиданное уменьшение пенсии: какие факторы влияют на её размер
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.