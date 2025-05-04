Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом

Шоколад, в котором нет ни зёрнышка какао, но он всё равно пахнет карамелью, напоминает кофе и тает во рту? Это не фантазия. Исследователи Университета Сан-Паулу (USP) разработали новый тип шоколада — из переработанного ячменного солода, того самого, что используется для варки тёмного пива.
Он не только вкусный, но и устойчивый, полезный и дешёвый в производстве. Вместо какао здесь используется поджаренный солод — побочный продукт пивоваренной промышленности, который раньше отправлялся на свалку.
Новый шоколад:
имеет землистые и карамельные ноты, как у тёмного шоколада;
не содержит кофеин и теобромин;
богат пребиотиками и клетчаткой;
дешевле и экологичнее классического.
Солод измельчают, смешивают с какао-маслом, сухим молоком или подсластителем — и получают натуральную смесь, максимально приближенную к молочному шоколаду. По словам учёных, этот шоколад можно использовать и в других рецептах, заменяя традиционный порошок какао.
"Это простой, устойчивый и вкусный способ переосмыслить шоколад", — говорят в команде разработчиков из USP.
Изменения климата и болезни (например, "метла ведьмы") разрушают плантации какао. Бразилия, некогда ведущий производитель, уже опустилась на седьмое место. К 2025 году ожидается мировой дефицит какао.
Так что поиск альтернатив — уже не модный тренд, а необходимость. И шоколад из солода может стать первым шагом в сторону вкусного, но экологичного будущего.
Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.
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