Солод вместо какао: новый шоколад, который спасёт планету и удивит вкусом

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Шоколад, в котором нет ни зёрнышка какао, но он всё равно пахнет карамелью, напоминает кофе и тает во рту? Это не фантазия. Исследователи Университета Сан-Паулу (USP) разработали новый тип шоколада — из переработанного ячменного солода, того самого, что используется для варки тёмного пива.

Фото: commons.wikimedia.org by Pashadizel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Медовуха в бутылке

Что это за шоколад

Он не только вкусный, но и устойчивый, полезный и дешёвый в производстве. Вместо какао здесь используется поджаренный солод — побочный продукт пивоваренной промышленности, который раньше отправлялся на свалку.

Вкус, который удивляет

Новый шоколад:

имеет землистые и карамельные ноты, как у тёмного шоколада;

не содержит кофеин и теобромин;

богат пребиотиками и клетчаткой;

дешевле и экологичнее классического.

Солод измельчают, смешивают с какао-маслом, сухим молоком или подсластителем — и получают натуральную смесь, максимально приближенную к молочному шоколаду. По словам учёных, этот шоколад можно использовать и в других рецептах, заменяя традиционный порошок какао.

"Это простой, устойчивый и вкусный способ переосмыслить шоколад", — говорят в команде разработчиков из USP.

Почему это важно

Изменения климата и болезни (например, "метла ведьмы") разрушают плантации какао. Бразилия, некогда ведущий производитель, уже опустилась на седьмое место. К 2025 году ожидается мировой дефицит какао.

Так что поиск альтернатив — уже не модный тренд, а необходимость. И шоколад из солода может стать первым шагом в сторону вкусного, но экологичного будущего.

Уточнения

Шокола́д — кондитерское изделие на основе масла какао, являющегося продуктом переработки какао-бобов — семян шоколадного дерева, богатых теобромином и кофеином.



