Тесто, которое само тает: пастель на 3 ингредиента покорила соцсети

Эта пастель — настоящий кулинарный фокус. Без лишних хлопот, без замеса на полдня — всего три простых ингредиента, и тесто получается воздушным, хрустящим и буквально тающим во рту. Рецепт разлетелся по соцсетям и не зря: готовится за полчаса, выглядит как из кафе, а вкус — как из детства.
Минимум продуктов — максимум удовольствия. Эта версия домашней пастели родилась из желания готовить быстро, просто и вкусно. И попала в самую точку.
Ингредиенты для теста:
1 стакан муки
1/2 стакана сливочного сыра или сметаны
щепотка соли
Начинка может быть любой — сыр, ветчина, картошка, курица, сладкая паста или даже банан с корицей.
не требует раскатки "до миллиметра"
не крошится, не липнет к рукам
хрустит и нежно тает
подходит для духовки или жарки
идеально хранится — можно сделать заготовку
Одна пастелька в среднем содержит от 120 до 150 ккал, в зависимости от начинки. Но хорошая новость — с таким простым составом вы контролируете всё, вплоть до размера порции.
Выход: около 8 шт.
Общее время: 25 минут
Хороша и как перекус, и как угощение для гостей. Или — как проверенный хит для продажи на ярмарках и маркетах.
Пастель (порт pastel, мн.ч. pastéis, также pastel de feira, мн.ч. pastéis de feira) — типичное бразильское блюдо быстрого питания, в виде полукруглых или прямоугольных пирожков из тонкого теста с разнообразными начинками, обжаренных в растительном масле.
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