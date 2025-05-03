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Тесто, которое само тает: пастель на 3 ингредиента покорила соцсети

1:31
Еда

Эта пастель — настоящий кулинарный фокус. Без лишних хлопот, без замеса на полдня — всего три простых ингредиента, и тесто получается воздушным, хрустящим и буквально тающим во рту. Рецепт разлетелся по соцсетям и не зря: готовится за полчаса, выглядит как из кафе, а вкус — как из детства.

Самосы
Фото: freepik.com by Tatiana Goskova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Самосы

В чём секрет

Минимум продуктов — максимум удовольствия. Эта версия домашней пастели родилась из желания готовить быстро, просто и вкусно. И попала в самую точку.

Ингредиенты для теста:

  • 1 стакан муки

  • 1/2 стакана сливочного сыра или сметаны

  • щепотка соли

Начинка может быть любой — сыр, ветчина, картошка, курица, сладкая паста или даже банан с корицей.

Почему все полюбили этот рецепт

  • не требует раскатки "до миллиметра"

  • не крошится, не липнет к рукам

  • хрустит и нежно тает

  • подходит для духовки или жарки

  • идеально хранится — можно сделать заготовку

Сколько калорий

Одна пастелька в среднем содержит от 120 до 150 ккал, в зависимости от начинки. Но хорошая новость — с таким простым составом вы контролируете всё, вплоть до размера порции.

Выход: около 8 шт.
Общее время: 25 минут

Хороша и как перекус, и как угощение для гостей. Или — как проверенный хит для продажи на ярмарках и маркетах.

Уточнения

Пастель (порт pastel, мн.ч. pastéis, также pastel de feira, мн.ч. pastéis de feira) — типичное бразильское блюдо быстрого питания, в виде полукруглых или прямоугольных пирожков из тонкого теста с разнообразными начинками, обжаренных в растительном масле. 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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