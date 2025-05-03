Пища стала тяжёлой? Этот древний чай с орегано — как спасение для желудка

Если вы думаете, что орегано — только для пиццы, пора познакомиться с ним заново. Этот ароматный пряный чай не только согревает, но и обладает целебными свойствами, которые ценили ещё в Древней Греции.
Он:
улучшает пищеварение, особенно после плотной еды;
снижает воспаления в организме;
богат антиоксидантами, которые замедляют старение клеток;
помогает при простуде и лёгких инфекциях.
И всё это — всего за 2 калории на чашку!
Орегано использовался как лечебное средство ещё в Древнем Риме и Греции. Его заваривали, чтобы лечить желудок, успокаивать кашель и бороться с воспалениями. Сегодня он возвращается в моду — как простая и эффективная альтернатива синтетическим чаям и капсулам.
Вам понадобится:
1 ч. л. сухого или свежего орегано
200 мл кипятка
Что делать:
Заварите листья в кипящей воде.
Накройте крышкой, дайте настояться 5 минут.
Процедите и пейте — тёплым или охлаждённым.
Можно пить после еды или между приёмами пищи. Вкус яркий, травяной, с пряной ноткой — отлично заменяет кофе или магазинные чаи.
Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).
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