Пища стала тяжёлой? Этот древний чай с орегано — как спасение для желудка

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы думаете, что орегано — только для пиццы, пора познакомиться с ним заново. Этот ароматный пряный чай не только согревает, но и обладает целебными свойствами, которые ценили ещё в Древней Греции.

Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Зелёный чай

Почему стоит попробовать чай из орегано

Он:

улучшает пищеварение, особенно после плотной еды;

снижает воспаления в организме;

богат антиоксидантами, которые замедляют старение клеток;

помогает при простуде и лёгких инфекциях.

И всё это — всего за 2 калории на чашку!

Немного истории

Орегано использовался как лечебное средство ещё в Древнем Риме и Греции. Его заваривали, чтобы лечить желудок, успокаивать кашель и бороться с воспалениями. Сегодня он возвращается в моду — как простая и эффективная альтернатива синтетическим чаям и капсулам.

Как приготовить

Вам понадобится:

1 ч. л. сухого или свежего орегано

200 мл кипятка

Что делать:

Заварите листья в кипящей воде. Накройте крышкой, дайте настояться 5 минут. Процедите и пейте — тёплым или охлаждённым.

Можно пить после еды или между приёмами пищи. Вкус яркий, травяной, с пряной ноткой — отлично заменяет кофе или магазинные чаи.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae).

