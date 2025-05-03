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Пища стала тяжёлой? Этот древний чай с орегано — как спасение для желудка

1:22
Еда

Если вы думаете, что орегано — только для пиццы, пора познакомиться с ним заново. Этот ароматный пряный чай не только согревает, но и обладает целебными свойствами, которые ценили ещё в Древней Греции.

Зелёный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Shizuha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зелёный чай

Почему стоит попробовать чай из орегано

Он:

  • улучшает пищеварение, особенно после плотной еды;

  • снижает воспаления в организме;

  • богат антиоксидантами, которые замедляют старение клеток;

  • помогает при простуде и лёгких инфекциях.

И всё это — всего за 2 калории на чашку!

Немного истории

Орегано использовался как лечебное средство ещё в Древнем Риме и Греции. Его заваривали, чтобы лечить желудок, успокаивать кашель и бороться с воспалениями. Сегодня он возвращается в моду — как простая и эффективная альтернатива синтетическим чаям и капсулам.

Как приготовить

Вам понадобится:

  • 1 ч. л. сухого или свежего орегано

  • 200 мл кипятка

Что делать:

  1. Заварите листья в кипящей воде.

  2. Накройте крышкой, дайте настояться 5 минут.

  3. Процедите и пейте — тёплым или охлаждённым.

Можно пить после еды или между приёмами пищи. Вкус яркий, травяной, с пряной ноткой — отлично заменяет кофе или магазинные чаи.

Уточнения

Души́ца обыкнове́нная (лат. Oríganum vulgáre) — вид многолетних травянистых растений из рода Душица семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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