Штрафы до полумиллиона рублей: грибы, за которые можно поплатиться кошельком

Весной в Подмосковье начинается активный сезон "тихой охоты". Но не все грибы одинаково безопасны — за некоторые находки в лесу можно получить не только предупреждение, но и серьёзный штраф. Всё дело в том, что 27 видов съедобных грибов внесены в Красную книгу Московской области. Собирать их запрещено.
В списке охраняемых — не самые экзотические. Например:
Спарассис курчавый (грибная капуста) — светло-жёлтый и капустообразный, часто встречается на полянах и возле дубов.
Трутовик разветвлённый - растёт на ивах и тополях, напоминает рейки с волнистыми краями.
Леоция студенистая - блестящая ножка и шляпка с чешуйками, предпочитает влагу.
Ежовик коралловидный - похож на морской коралл, бледно-жёлтый.
Каштановый гриб - с бархатистой шляпкой под дубами и ясенями.
Гиропор синеющий и полубелый гриб - встречаются во влажных хвойных лесах.
Также под запретом: млечник древесинный, дубовики, говорушки, ложносвинуха и даже целая группа паутинников — все они внешне не выглядят опасными, но их сбор охраняется законом.
Уголовной ответственности за сбор таких грибов в Подмосковье нет, но административная — вполне реальна. Штрафы составляют:
от 1000 рублей для физических лиц;
до 100 000 рублей для организаций.
А в случае повторного нарушения — сумма может удвоиться. Если же собранный гриб попадает в федеральную Красную книгу, наказание жёстче: до 2,5 тыс. рублей для граждан и до полумиллиона - для юрлиц, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
Кра́сная кни́га - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.
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