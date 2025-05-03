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Штрафы до полумиллиона рублей: грибы, за которые можно поплатиться кошельком

Еда

Весной в Подмосковье начинается активный сезон "тихой охоты". Но не все грибы одинаково безопасны — за некоторые находки в лесу можно получить не только предупреждение, но и серьёзный штраф. Всё дело в том, что 27 видов съедобных грибов внесены в Красную книгу Московской области. Собирать их запрещено.

Грибы для продажи
Фото: commons.wikimedia.org by AMartiniouk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Грибы для продажи

Какие грибы нельзя трогать

В списке охраняемых — не самые экзотические. Например:

  • Спарассис курчавый (грибная капуста) — светло-жёлтый и капустообразный, часто встречается на полянах и возле дубов.

  • Трутовик разветвлённый - растёт на ивах и тополях, напоминает рейки с волнистыми краями.

  • Леоция студенистая - блестящая ножка и шляпка с чешуйками, предпочитает влагу.

  • Ежовик коралловидный - похож на морской коралл, бледно-жёлтый.

  • Каштановый гриб - с бархатистой шляпкой под дубами и ясенями.

  • Гиропор синеющий и полубелый гриб - встречаются во влажных хвойных лесах.

Также под запретом: млечник древесинный, дубовики, говорушки, ложносвинуха и даже целая группа паутинников — все они внешне не выглядят опасными, но их сбор охраняется законом.

Что грозит за ошибку

Уголовной ответственности за сбор таких грибов в Подмосковье нет, но административная — вполне реальна. Штрафы составляют:

  • от 1000 рублей для физических лиц;

  • до 100 000 рублей для организаций.

А в случае повторного нарушения — сумма может удвоиться. Если же собранный гриб попадает в федеральную Красную книгу, наказание жёстче: до 2,5 тыс. рублей для граждан и до полумиллиона - для юрлиц, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Уточнения

Кра́сная кни́га - аннотированный список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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