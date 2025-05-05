Больше никаких жёстких пирожков: этот кулинарный трюк превратит ваше тесто в облачко – раскройте секрет нежности

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка хранит в своей кулинарной копилке уникальные рецепты пирожков — дрожжевых, сдобных или постных. Разнообразие начинок и теста поражает воображение, но есть один секрет, который делает пирожки особенно нежными и воздушными. Этот секрет — использование теплого кефира. Он придает тесту мягкость и пышность, благодаря чему пирожки становятся похожими на облачко.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пирожки

Сегодня мы поделимся с вами проверенным временем рецептом, который превратит обычные пирожки в настоящий кулинарный шедевр. Секрет заключается в теплом кефире, который делает тесто нежным и воздушным. С этим рецептом вы забудете о жестких и плотных пирожках!

Ингредиенты:

Пшеничная мука — 500 г (может понадобиться больше или меньше)

Быстродействующие дрожжи — 7 г (1 пакетик)

Растительное масло — 100 мл (подсолнечное, рафинированное)

Кефир — 250 мл (комнатной температуры или слегка теплый, около 30-35°C)

Соль — 1 ч. л. (без горки)

Сахар — 1 ст. л. (без горки)

Картофельное пюре — 500 г (самодельное или готовое)

Процесс приготовления:

Просейте муку через сито и добавьте дрожжи. В большой миске хорошо перемешайте теплое масло, кефир, сахар и соль до полного растворения. Постепенно добавляйте муку в жидкую смесь, замешивая упругое и эластичное тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки или кефира. Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось. Разделите тесто на порции, раскатайте каждую в лепешку, выложите картофельное пюре в центр и защипните края. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте пирожки швом вниз до золотистой корочки.

Выложите готовые пирожки на бумажные полотенца и подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.



Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

