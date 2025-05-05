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Больше никаких жёстких пирожков: этот кулинарный трюк превратит ваше тесто в облачко – раскройте секрет нежности

2:12
Еда

Каждая хозяйка хранит в своей кулинарной копилке уникальные рецепты пирожков — дрожжевых, сдобных или постных. Разнообразие начинок и теста поражает воображение, но есть один секрет, который делает пирожки особенно нежными и воздушными. Этот секрет — использование теплого кефира. Он придает тесту мягкость и пышность, благодаря чему пирожки становятся похожими на облачко.

Пирожки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пирожки

Сегодня мы поделимся с вами проверенным временем рецептом, который превратит обычные пирожки в настоящий кулинарный шедевр. Секрет заключается в теплом кефире, который делает тесто нежным и воздушным. С этим рецептом вы забудете о жестких и плотных пирожках!

Ингредиенты:

  • Пшеничная мука — 500 г (может понадобиться больше или меньше)
  • Быстродействующие дрожжи — 7 г (1 пакетик)
  • Растительное масло — 100 мл (подсолнечное, рафинированное)
  • Кефир — 250 мл (комнатной температуры или слегка теплый, около 30-35°C)
  • Соль — 1 ч. л. (без горки)
  • Сахар — 1 ст. л. (без горки)
  • Картофельное пюре — 500 г (самодельное или готовое)

Процесс приготовления:

  1. Просейте муку через сито и добавьте дрожжи.
  2. В большой миске хорошо перемешайте теплое масло, кефир, сахар и соль до полного растворения.
  3. Постепенно добавляйте муку в жидкую смесь, замешивая упругое и эластичное тесто. При необходимости можно добавить еще немного муки или кефира.
  4. Сформируйте из теста шар, накройте его полотенцем и оставьте в теплом месте на 30-40 минут, чтобы оно поднялось.
  5. Разделите тесто на порции, раскатайте каждую в лепешку, выложите картофельное пюре в центр и защипните края.
  6. Разогрейте сковороду с маслом и обжаривайте пирожки швом вниз до золотистой корочки.

Выложите готовые пирожки на бумажные полотенца и подавайте горячими со сметаной или любимым соусом.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Кефи́р () — разновидность кисломолочного напитка, получаемая из цельного или обезжиренного коровьего молока путём кисломолочного и спиртового брожения с применением кефирных «грибков», состоящих из молочнокислых стрептококков и палочек, уксуснокислых бактерий и дрожжей (всего около двух десятков).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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