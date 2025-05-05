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Творожно-яблочное волшебство: готовим быстрый и полезный десерт в микроволновке за 8 минут

2:41
Еда

Ищете быстрый и вкусный способ разнообразить завтраки? Попробуйте творожно-яблочную запеканку в микроволновке. Этот десерт не только удовлетворит ваши вкусовые рецепторы, но и станет полезным перекусом.

Яблочная запеканка
Фото: flickr.com by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочная запеканка

Забудьте о долгих часах у плиты — наша запеканка готовится всего за 8 минут. Она сочетает полезные свойства творога и освежающую нотку яблок, создавая настоящее кулинарное удовольствие.

Ингредиенты (на 2 порции):

  • Творог (любой жирности) — 200 г. (Для более нежной текстуры лучше выбрать творог средней или высокой жирности. Для диетического варианта подойдёт обезжиренный творог).
  • Яйцо — 1 шт.
  • Сахар — 2 ст. л. или по вкусу (можно заменить мёдом).
  • Яблоко среднего размера — 1 шт. Выбирайте сладкие и сочные сорта.
  • Молотая корица — по желанию.

Пошаговый рецепт:

  1. Вымойте яблоко, снимите кожуру и удалите сердцевину. Натрите на крупной тёрке. Чем мельче натереть, тем более однородной будет запеканка.
  2. Протрите творог через сито для получения более гладкой текстуры. Если у вас нет времени, этот шаг можно пропустить.
  3. В глубокой миске смешайте творог, тёртое яблоко, сахар (или мёд) и яйцо. Тщательно перемешайте до получения однородной массы. Если смесь получается слишком густой, добавьте 1-2 ст. л. молока или сметаны.
  4. Разделите творожную массу на две небольшие формочки (силиконовые или керамические, подходящие для микроволновой печи). Заполните формочки на 2/3 объёма.
  5. Поставьте формочки в СВЧ-печь и готовьте на максимальной мощности 8 минут. Время может меняться в зависимости от мощности вашей микроволновки. Следите за процессом приготовления и, если она начинает подгорать, уменьшите время. Готовая запеканка должна иметь упругую консистенцию и румяную корочку.
  6. Перед подачей запеканку рекомендуется охладить. Посыпьте её корицей или украсьте по своему вкусу. Она вкусна и тёплой, и охлаждённой.

Советы:

  • Для разнообразия можно добавить ванильный сахар, цедру лимона или изюм.
  • Если у вас нет формочек для выпечки, используйте керамическую или стеклянную посуду, подходящую для микроволновой печи.
  • Не готовьте запеканку в микроволновке слишком долго, чтобы не пересушить.
  • Экспериментируйте с различными сортами яблок и специями.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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