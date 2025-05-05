Репчатый лук не испортится: вот где его нужно хранить, чтобы оставался свежим

1:22 Your browser does not support the audio element. Еда

Репчатый лук — незаменимый ингредиент в приготовлении первых и вторых блюд, поэтому он присутствует практически на каждой кухне. Однако хранение лука в холодильнике может привести к его порче из-за холода и влажности.

Фото: Freepik by stockking Лук

Как сохранить лук свежим и твёрдым? Для этого нужно соблюдать несколько простых правил.

Специалист по питанию Мелисса Алинк из США рекомендует хранить целые луковицы в тёмном месте с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для хранения — от 4 до 20 градусов Цельсия.

из США рекомендует хранить целые луковицы в тёмном месте с хорошей вентиляцией. Оптимальная температура для хранения — от 4 до 20 градусов Цельсия. Не стоит помещать лук в полиэтиленовые пакеты, так как это может привести к образованию конденсата и гниению. Лучше использовать корзины, сетки или даже колготки.

Очищенный или измельчённый лук можно хранить в холодильнике, плотно завернув его в плёнку. В таком виде лук может оставаться свежим несколько дней.

Разрезанный лук лучше использовать как можно скорее, так как он выделяет этилен, ускоряющий созревание фруктов. Не рекомендуется хранить его рядом с яблоками и бананами, так как эти фрукты могут быстрее испортиться.

Следуя этим советам, вы сможете сохранить лук свежим и вкусным на долгое время, пишет techinsider.ru.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

