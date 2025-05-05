Репчатый лук не испортится: вот где его нужно хранить, чтобы оставался свежим

Репчатый лук — незаменимый ингредиент в приготовлении первых и вторых блюд, поэтому он присутствует практически на каждой кухне. Однако хранение лука в холодильнике может привести к его порче из-за холода и влажности.
Как сохранить лук свежим и твёрдым? Для этого нужно соблюдать несколько простых правил.
Следуя этим советам, вы сможете сохранить лук свежим и вкусным на долгое время, пишет techinsider.ru.
Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.
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