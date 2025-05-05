Готовим нежный шашлык на природе: простейший рецепт с томатным маринадом, от которого нельзя отказаться

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда наступает время отправиться на природу, хочется порадовать себя и близких сочным и ароматным шашлыком. Для этого отлично подойдет маринад на основе томатов с добавлением сладкого перца и острого соуса. Этот маринад придаст мясу пикантные вкусовые нотки и сделает его невероятно нежным и ароматным.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Шашлык

Ингредиенты:

Томатный сок — 1 литр

Сладкий перец — 3 штуки

Аджика — 5 граммов

Соль — 30 граммов

Мясо (свинина или другое по вкусу) — 1 килограмм

Приготовление:

Удалите семена и перегородки из болгарского перца, нарежьте его крупными кусками. Поместите нарезанный перец в глубокую емкость, добавьте томатный сок, соль и аджику. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Положите мясо в приготовленный маринад. Чтобы мясо лучше пропиталось, аккуратно вмассируйте маринад в каждый кусочек. Оставьте мясо мариноваться минимум на 3 часа. Для более насыщенного вкуса и остроты можно увеличить время до 5 часов и добавить еще немного аджики. Жарьте мясо на углях до готовности. Наслаждайтесь сочным, ароматным шашлыком с пикантным вкусом.

Этот маринад сделает любое мясо особенно вкусным и привлекательным, даже если вы не большой поклонник шашлыков. Приятного аппетита!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.



Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

