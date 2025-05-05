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Готовим нежный шашлык на природе: простейший рецепт с томатным маринадом, от которого нельзя отказаться

1:30
Еда

Когда наступает время отправиться на природу, хочется порадовать себя и близких сочным и ароматным шашлыком. Для этого отлично подойдет маринад на основе томатов с добавлением сладкого перца и острого соуса. Этот маринад придаст мясу пикантные вкусовые нотки и сделает его невероятно нежным и ароматным.

Шашлык
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шашлык

Ингредиенты:

  • Томатный сок — 1 литр
  • Сладкий перец — 3 штуки
  • Аджика — 5 граммов
  • Соль — 30 граммов
  • Мясо (свинина или другое по вкусу) — 1 килограмм

Приготовление:

  1. Удалите семена и перегородки из болгарского перца, нарежьте его крупными кусками.
  2. Поместите нарезанный перец в глубокую емкость, добавьте томатный сок, соль и аджику. Тщательно перемешайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились.
  3. Положите мясо в приготовленный маринад. Чтобы мясо лучше пропиталось, аккуратно вмассируйте маринад в каждый кусочек.
  4. Оставьте мясо мариноваться минимум на 3 часа. Для более насыщенного вкуса и остроты можно увеличить время до 5 часов и добавить еще немного аджики.
  5. Жарьте мясо на углях до готовности. Наслаждайтесь сочным, ароматным шашлыком с пикантным вкусом.

Этот маринад сделает любое мясо особенно вкусным и привлекательным, даже если вы не большой поклонник шашлыков. Приятного аппетита!

Уточнения

Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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