Готовим нежный шашлык на природе: простейший рецепт с томатным маринадом, от которого нельзя отказаться

Когда наступает время отправиться на природу, хочется порадовать себя и близких сочным и ароматным шашлыком. Для этого отлично подойдет маринад на основе томатов с добавлением сладкого перца и острого соуса. Этот маринад придаст мясу пикантные вкусовые нотки и сделает его невероятно нежным и ароматным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот маринад сделает любое мясо особенно вкусным и привлекательным, даже если вы не большой поклонник шашлыков. Приятного аппетита!
Шашлы́к (крымскотат. шишлик, от шиш — вертел) — изначально блюдо стран Западной и Центральной Азии, Кавказа, из кусочков мяса (например, баранины), нанизанных на шампур и приготовленных на жаре тлеющих углей в мангале, горящего газа или электронагревателя; при этом возможно применение маринада.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.