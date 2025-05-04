Никакой манки и муки! Вот как приготовить творожную запеканку, тающую во рту

2:06 Your browser does not support the audio element. Еда

Творожная запеканка с воздушной текстурой — один из самых любимых десертов, который идеально сочетается с различными блюдами. Сегодня мы расскажем, как приготовить запеканку, которая будет нежной и тающей во рту.

Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Творожная запеканка

Особенность этого рецепта в отсутствии муки и манной крупы, которые могут сделать блюдо плотным. Легкость и пышность создадут такие ингредиенты, как творог, яйца, сахар, сметана, картофельный крахмал, ванильный сахар, соль и сливочное масло.

Ингредиенты:

500 г творога 5-9% жирности;

3 яйца;

100 г сахара;

150 г сметаны 20% жирности;

2 ст. л. картофельного крахмала;

1 пакетик ванильного сахара (8 г);

щепотка соли;

1 ст. л. сливочного масла для смазывания формы.

Приготовление:

В глубокой миске смешайте творог, яичные желтки, сахар, сметану, ванильный сахар, картофельный крахмал и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородной консистенции. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до устойчивых пиков. Аккуратно введите взбитые белки в творожную массу, используя силиконовую лопатку. Перемешивайте медленно и осторожно, чтобы сохранить воздушность. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите творожную массу в форму. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Запеканка должна стать золотистой и ароматной. После остывания запеканка немного осядет — это нормально. Подавайте творожную запеканку теплой или охлажденной. Она отлично сочетается с вареньем, сметаной или ягодами.

Это прекрасный завтрак или полдник, который подарит вам энергию и радость. Попробуйте этот рецепт, и запеканка может стать вашим любимым десертом!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

