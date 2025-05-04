Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пьёте из-под крана? Вот что на самом деле может скрываться в воде
Никогда не включайте эти два прибора в один удлинитель — последствия могут быть фатальными
Купили новую машину — а она уже гниёт? Привычка, от которой разваливается даже премиум
Без мяса и яиц: веган Хэмилтон выбрал этот дешёвый суперпродукт для ежедневно рациона
Нерадивые рабочие повредили газопровод — продажи бизнеса рухнули на 80%
Лето — не повод расслабляться: четыре ошибки, которые убивают вашу кожу под солнцем
Сын актёра Дмитрия Нагиева заявил, что в детстве его подвергали пыткам
Не только для пловцов: 7 уникальных открытых британских бассейнов и аквапарков с потрясающими пейзажами
Однажды добровольно стал подопытным: вводил змеиный яд на протяжении 18 лет

Никакой манки и муки! Вот как приготовить творожную запеканку, тающую во рту

2:06
Еда

Творожная запеканка с воздушной текстурой — один из самых любимых десертов, который идеально сочетается с различными блюдами. Сегодня мы расскажем, как приготовить запеканку, которая будет нежной и тающей во рту.

Творожная запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Kimberly Vardeman, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Творожная запеканка

Особенность этого рецепта в отсутствии муки и манной крупы, которые могут сделать блюдо плотным. Легкость и пышность создадут такие ингредиенты, как творог, яйца, сахар, сметана, картофельный крахмал, ванильный сахар, соль и сливочное масло.

Ингредиенты:

  • 500 г творога 5-9% жирности;
  • 3 яйца;
  • 100 г сахара;
  • 150 г сметаны 20% жирности;
  • 2 ст. л. картофельного крахмала;
  • 1 пакетик ванильного сахара (8 г);
  • щепотка соли;
  • 1 ст. л. сливочного масла для смазывания формы.

Приготовление:

  1. В глубокой миске смешайте творог, яичные желтки, сахар, сметану, ванильный сахар, картофельный крахмал и щепотку соли. Хорошо перемешайте до однородной консистенции.
  2. В отдельной миске взбейте яичные белки с щепоткой соли до устойчивых пиков.
  3. Аккуратно введите взбитые белки в творожную массу, используя силиконовую лопатку. Перемешивайте медленно и осторожно, чтобы сохранить воздушность.
  4. Смажьте форму для запекания сливочным маслом. Выложите творожную массу в форму.
  5. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 35-40 минут. Запеканка должна стать золотистой и ароматной.
  6. После остывания запеканка немного осядет — это нормально.
  7. Подавайте творожную запеканку теплой или охлажденной. Она отлично сочетается с вареньем, сметаной или ягодами.

Это прекрасный завтрак или полдник, который подарит вам энергию и радость. Попробуйте этот рецепт, и запеканка может стать вашим любимым десертом!

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты
Авто
Yamaha решилась на то, чего ждали — и боялись — все мотоциклисты Аудио 
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома
Садоводство, цветоводство
5 деревьев, которые притягивают беды: почему их нельзя сажать возле дома Аудио 
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин
Недвижимость
Перестаньте стирать бельё при 40 градусах: о чём молчат производители стиральных машин Аудио 
Популярное
Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин

На вторичке полно заманчивых предложений, но среди них скрываются настоящие мины. Какие машины обходить стороной, чтобы не угодить в сервис — в материале.

Если даже перекуп не хочет — значит, там всё совсем плохо: чёрный список подержанных машин
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Эти три авто станут легендой: не продавайте, они подорожают в десят раз
Конец эпохи белых стен: тренд, который полностью меняет интерьер дома
Как приготовить дрожжевую подкормку, чтобы растения росли в два раза быстрее
Международное сообщество призывает объединиться для предотвращения новых пандемий Дмитрий Свирид Президент Финляндии Стубб решил учить Украину, как строить отношения с Россией Андрей Николаев На грани войны и мира: как Израиль и США остановились в шаге от удара по Ирану Юрий Бочаров
Улетающие пепел и туристы: Санторини перекраивает карту Европы (и никто не знает, что дальше)
Стратегия для людей старше 50 лет, которая меняет физическую форму: эти упражнения не требуют усилий
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Не сажайте чеснок в одиночестве — вот кто ему нужен по соседству
Последние материалы
Готовь яблоню к бою: как уберечь деревья от парши
Три вида орехов, которые с лёгкостью заменят яйца в рационе
Янтарь из одуванчиков: как сварить варенье, от которого слетаются соседи
Россия внезапно вырвалась в винные лидеры — почему вино может стать новой нефтью для России
50 — это новые 30: врач рассказал, как остановить часы старения после 65
Кошка видит переноску и уже в панике — чего не расскажет кошка перед поездкой
Выдержит гранату и не дрогнет: на чём ездят миллиардеры, чтобы выжить при любом нападении
Вот как удалить въевшуюся грязь с чугунных печей и заставить их снова сиять
Собчак пошутила по поводу нового фильма Сарика Андеасяна Простоквашино
Для искателей тишины и уединения: почему Саба считается неоткрытым островом среди Карибов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.