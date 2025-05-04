Никакой манки и муки! Вот как приготовить творожную запеканку, тающую во рту

Творожная запеканка с воздушной текстурой — один из самых любимых десертов, который идеально сочетается с различными блюдами. Сегодня мы расскажем, как приготовить запеканку, которая будет нежной и тающей во рту.
Особенность этого рецепта в отсутствии муки и манной крупы, которые могут сделать блюдо плотным. Легкость и пышность создадут такие ингредиенты, как творог, яйца, сахар, сметана, картофельный крахмал, ванильный сахар, соль и сливочное масло.
Ингредиенты:
Приготовление:
Это прекрасный завтрак или полдник, который подарит вам энергию и радость. Попробуйте этот рецепт, и запеканка может стать вашим любимым десертом!
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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