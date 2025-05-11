Малосольные огурцы за час: пикник, шашлык и ужин становятся вкуснее на порядок

Хрустящие, пахнущие летом, с пикантной ноткой — эти малосольные огурцы готовятся быстро, а съедаются ещё быстрее. Идеальны к жареному мясу, особенно на природе, но прекрасно дополнят и простой ужин с молодой картошкой.
Огурцы остаются зелёными и сочными, потому что маринуются быстро — всего за час. А аромат укропа и чеснока впитывается особенно хорошо, если использовать тёплое масло.
Огурцы — 500 г
Укроп (пучок) — 20 г
Чеснок — 4 зубчика
Уксус 9% — 1 ст. ложка
Растительное масло — 50 мл
Соль — 1 ч. ложка
Сахар — 0,5 ст. ложки
Подготовка огурцов. Выберите плотные, небольшие плоды с ровной кожицей. Промойте, обрежьте кончики и нарежьте на четвертинки вдоль.
Зелень и специи. Мелко нарежьте укроп, чеснок пропустите через пресс. Сложите всё к огурцам, добавьте соль, сахар и уксус.
Тёплое масло. Нагрейте масло до 50-60°С (буквально 5-10 секунд в микроволновке), влейте к огурцам и тщательно перемешайте.
Маринование. Сложите всё в пакет или контейнер, герметично закройте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Потом уберите в холодильник на 1-2 часа. Несколько раз огурцы нужно переворачивать, чтобы они равномерно пропитались.
Совет: не срезайте кожицу с огурцов, если она тонкая и без повреждений — она придаёт ту самую хрусткость.
Внимание: при использовании специй ориентируйтесь на свой вкус. Особенно осторожно добавляйте уксус и острые приправы.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
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