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Малосольные огурцы за час: пикник, шашлык и ужин становятся вкуснее на порядок

1:57
Еда

Хрустящие, пахнущие летом, с пикантной ноткой — эти малосольные огурцы готовятся быстро, а съедаются ещё быстрее. Идеальны к жареному мясу, особенно на природе, но прекрасно дополнят и простой ужин с молодой картошкой.

Свежие огурцы и пучок укропа
Фото: unsplash.com by Jonathan Pielmayer, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Свежие огурцы и пучок укропа

В чём секрет

Огурцы остаются зелёными и сочными, потому что маринуются быстро — всего за час. А аромат укропа и чеснока впитывается особенно хорошо, если использовать тёплое масло.

Что понадобится (на 5 порций)

  • Огурцы — 500 г

  • Укроп (пучок) — 20 г

  • Чеснок — 4 зубчика

  • Уксус 9% — 1 ст. ложка

  • Растительное масло — 50 мл

  • Соль — 1 ч. ложка

  • Сахар — 0,5 ст. ложки

Как готовить

  1. Подготовка огурцов. Выберите плотные, небольшие плоды с ровной кожицей. Промойте, обрежьте кончики и нарежьте на четвертинки вдоль.

  2. Зелень и специи. Мелко нарежьте укроп, чеснок пропустите через пресс. Сложите всё к огурцам, добавьте соль, сахар и уксус.

  3. Тёплое масло. Нагрейте масло до 50-60°С (буквально 5-10 секунд в микроволновке), влейте к огурцам и тщательно перемешайте.

  4. Маринование. Сложите всё в пакет или контейнер, герметично закройте и оставьте при комнатной температуре на 30 минут. Потом уберите в холодильник на 1-2 часа. Несколько раз огурцы нужно переворачивать, чтобы они равномерно пропитались.

Совет: не срезайте кожицу с огурцов, если она тонкая и без повреждений — она придаёт ту самую хрусткость.

Внимание: при использовании специй ориентируйтесь на свой вкус. Особенно осторожно добавляйте уксус и острые приправы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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