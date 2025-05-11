Овсянка не прошла проверку — теперь утром едим другую кашу и чувствуем себя лучше

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Овсяная каша давно стала символом правильного завтрака. Но всё больше людей замечают, что она не всегда идёт "на ура": может вызвать вздутие, тяжесть или дискомфорт. Всё дело в FODMAP — короткоцепочечных углеводах, которые трудно усваиваются, особенно при синдроме раздражённого кишечника. А ведь завтрак должен заряжать, а не мешать.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овсянка

Если вы ищете альтернативу, которая сочетает мягкость, насыщенность и пользу — обратите внимание на хлопья из эммера (древняя форма полбы). Это один из старейших злаков в мире, который выращивали ещё на Ближнем Востоке 10 тысяч лет назад.

Почему эммер лучше овсянки

Меньше FODMAP — меньше проблем с пищеварением.

Больше белка и железа — больше энергии и выносливости.

Богат магнием, цинком и вторичными растительными соединениями.

Низкий гликемический индекс — мягкий подъём сахара без "качелей".

Эммер легко адаптировать под любые вкусы. Он отлично сочетается с фруктами, овощами, йогуртом, орехами и даже подходит для солёной каши с авокадо и яйцом. Вкус — с ореховыми нотками, мягкий, но выразительный.

Как есть хлопья эммера

Просто залейте горячей водой или растительным молоком — через пару минут завтрак готов. Оставьте хлопья на ночь — получите мягкий завтрак без варки. Добавляйте в смузи — сытно и полезно. Используйте в выпечке — энергетические батончики и печенье получаются особенно хрустящими.

Найти хлопья эммера можно в эко-магазинах и онлайн. Особенно выгодны упаковки по 1 кг — полезно, удобно и экономно.

Уточнения

Овся́нка (от овёс) — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.

