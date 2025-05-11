Овсянка не прошла проверку — теперь утром едим другую кашу и чувствуем себя лучше

Овсяная каша давно стала символом правильного завтрака. Но всё больше людей замечают, что она не всегда идёт "на ура": может вызвать вздутие, тяжесть или дискомфорт. Всё дело в FODMAP — короткоцепочечных углеводах, которые трудно усваиваются, особенно при синдроме раздражённого кишечника. А ведь завтрак должен заряжать, а не мешать.
Если вы ищете альтернативу, которая сочетает мягкость, насыщенность и пользу — обратите внимание на хлопья из эммера (древняя форма полбы). Это один из старейших злаков в мире, который выращивали ещё на Ближнем Востоке 10 тысяч лет назад.
Меньше FODMAP — меньше проблем с пищеварением.
Больше белка и железа — больше энергии и выносливости.
Богат магнием, цинком и вторичными растительными соединениями.
Низкий гликемический индекс — мягкий подъём сахара без "качелей".
Эммер легко адаптировать под любые вкусы. Он отлично сочетается с фруктами, овощами, йогуртом, орехами и даже подходит для солёной каши с авокадо и яйцом. Вкус — с ореховыми нотками, мягкий, но выразительный.
Просто залейте горячей водой или растительным молоком — через пару минут завтрак готов.
Оставьте хлопья на ночь — получите мягкий завтрак без варки.
Добавляйте в смузи — сытно и полезно.
Используйте в выпечке — энергетические батончики и печенье получаются особенно хрустящими.
Найти хлопья эммера можно в эко-магазинах и онлайн. Особенно выгодны упаковки по 1 кг — полезно, удобно и экономно.
Овся́нка (от овёс) — продукт питания, овсяная каша, крупа или хлопья.
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