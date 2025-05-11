Смели за минуту и не оставили ни ложки — салат, который стал любимым на даче

Если на кухне нет времени, а гости уже стучат в дверь, выручает этот быстрый и невероятно сочный салат. Пять минут — и вы подаёте блюдо, за которое вам скажут спасибо. Свежесть, хруст и легкая кислинка делают его идеальным как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Особенно хорошо он сочетается с мясом на гриле — хрустит, освежает и подчеркивает вкус.
500 г китайской (пекинской) капусты
2-3 спелых помидора
1 банка кукурузы
150 мл сметаны или майонеза
1/3 Gучка укропа
соль и перец — по вкусу
Капусту промыть, обсушить и нарезать тонкой соломкой.
Помидоры — кубиками, без кожуры можно не очищать.
Кукурузу слить, укроп мелко порубить.
Всё сложить в миску и заправить сметаной или майонезом.
Приправить солью и перцем.
Хорошо перемешать — и всё, салат готов.
Такой салат хорош в холодном виде и идеально подойдёт к мясу, запечённой курице, шашлыкам и котлетам. А если хотите сделать его ещё интереснее, добавьте немного тёртого чеснока, тёртого яблока или горчицы в заправку.
Это блюдо особенно любят дети: оно яркое, сочное и не требует "пережёвывания аргументов" — съедается молча и с удовольствием. Идеально и для пикника, и для ужина в кругу семьи.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
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