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Смели за минуту и не оставили ни ложки — салат, который стал любимым на даче

1:33
Еда

Если на кухне нет времени, а гости уже стучат в дверь, выручает этот быстрый и невероятно сочный салат. Пять минут — и вы подаёте блюдо, за которое вам скажут спасибо. Свежесть, хруст и легкая кислинка делают его идеальным как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Особенно хорошо он сочетается с мясом на гриле — хрустит, освежает и подчеркивает вкус.

Капуста
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Капуста

Что нужно

  • 500 г китайской (пекинской) капусты

  • 2-3 спелых помидора

  • 1 банка кукурузы

  • 150 мл сметаны или майонеза

  • 1/3 Gучка укропа

  • соль и перец — по вкусу

Как готовить

  1. Капусту промыть, обсушить и нарезать тонкой соломкой.

  2. Помидоры — кубиками, без кожуры можно не очищать.

  3. Кукурузу слить, укроп мелко порубить.

  4. Всё сложить в миску и заправить сметаной или майонезом.

  5. Приправить солью и перцем.

  6. Хорошо перемешать — и всё, салат готов.

Подача и сочетания

Такой салат хорош в холодном виде и идеально подойдёт к мясу, запечённой курице, шашлыкам и котлетам. А если хотите сделать его ещё интереснее, добавьте немного тёртого чеснока, тёртого яблока или горчицы в заправку.

Это блюдо особенно любят дети: оно яркое, сочное и не требует "пережёвывания аргументов" — съедается молча и с удовольствием. Идеально и для пикника, и для ужина в кругу семьи.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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