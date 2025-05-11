Смели за минуту и не оставили ни ложки — салат, который стал любимым на даче

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Если на кухне нет времени, а гости уже стучат в дверь, выручает этот быстрый и невероятно сочный салат. Пять минут — и вы подаёте блюдо, за которое вам скажут спасибо. Свежесть, хруст и легкая кислинка делают его идеальным как для повседневного ужина, так и для праздничного стола. Особенно хорошо он сочетается с мясом на гриле — хрустит, освежает и подчеркивает вкус.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Капуста

Что нужно

500 г китайской (пекинской) капусты

2-3 спелых помидора

1 банка кукурузы

150 мл сметаны или майонеза

1/3 Gучка укропа

соль и перец — по вкусу

Как готовить

Капусту промыть, обсушить и нарезать тонкой соломкой. Помидоры — кубиками, без кожуры можно не очищать. Кукурузу слить, укроп мелко порубить. Всё сложить в миску и заправить сметаной или майонезом. Приправить солью и перцем. Хорошо перемешать — и всё, салат готов.

Подача и сочетания

Такой салат хорош в холодном виде и идеально подойдёт к мясу, запечённой курице, шашлыкам и котлетам. А если хотите сделать его ещё интереснее, добавьте немного тёртого чеснока, тёртого яблока или горчицы в заправку.

Это блюдо особенно любят дети: оно яркое, сочное и не требует "пережёвывания аргументов" — съедается молча и с удовольствием. Идеально и для пикника, и для ужина в кругу семьи.

Уточнения

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

