Запекайте картошку с двумя простыми добавками — исчезает со стола первой

Кажется, картошка уже никого не удивит: варим, жарим, запекаем… Но как насчёт рецепта, в котором два неожиданных ингредиента делают её главной звездой ужина? Настолько вкусной, что гарнир становится лишним.
Запечённый картофель с медом и чесноком — звучит непривычно, но именно это сочетание даёт яркий, сладко-пряный вкус и невероятный аромат. Получается одновременно сытно, просто и изысканно.
Что нужно:
1 кг молодого картофеля
4-5 ст. л. сливочного или оливкового масла
2 ст. л. мёда
4-5 зубчиков чеснока
Специи по вкусу
Картошку чистим, моем, режем на крупные куски и слегка заливаем кипятком на 5 минут — это помогает быстрее запечься. Тем временем делаем маринад: масло + мёд + раздавленный чеснок + любимые приправы (например, розмарин, паприка, чёрный перец).
Картофель перекладываем в форму, заливаем ароматной смесью, немного перемешиваем и отправляем в духовку при 220 °C. Через 25 минут аккуратно перемешиваем и продолжаем запекать до мягкости и румяной корочки.
Такая закуска подходит и к ужину, и к пикнику, и к долгим майским посиделкам. Никакого соуса не нужно — эти кусочки сами по себе вызывают зависимость. Главное — не забыть, что в этом рецепте именно мёд и чеснок делают всю магию.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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