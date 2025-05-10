Запекайте картошку с двумя простыми добавками — исчезает со стола первой

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, картошка уже никого не удивит: варим, жарим, запекаем… Но как насчёт рецепта, в котором два неожиданных ингредиента делают её главной звездой ужина? Настолько вкусной, что гарнир становится лишним.

Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая картошка

Мед и чеснок в деле

Запечённый картофель с медом и чесноком — звучит непривычно, но именно это сочетание даёт яркий, сладко-пряный вкус и невероятный аромат. Получается одновременно сытно, просто и изысканно.

Что нужно:

1 кг молодого картофеля

4-5 ст. л. сливочного или оливкового масла

2 ст. л. мёда

4-5 зубчиков чеснока

Специи по вкусу

Картошку чистим, моем, режем на крупные куски и слегка заливаем кипятком на 5 минут — это помогает быстрее запечься. Тем временем делаем маринад: масло + мёд + раздавленный чеснок + любимые приправы (например, розмарин, паприка, чёрный перец).

Картофель перекладываем в форму, заливаем ароматной смесью, немного перемешиваем и отправляем в духовку при 220 °C. Через 25 минут аккуратно перемешиваем и продолжаем запекать до мягкости и румяной корочки.

Картофель как самостоятельное блюдо

Такая закуска подходит и к ужину, и к пикнику, и к долгим майским посиделкам. Никакого соуса не нужно — эти кусочки сами по себе вызывают зависимость. Главное — не забыть, что в этом рецепте именно мёд и чеснок делают всю магию.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

