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Запекайте картошку с двумя простыми добавками — исчезает со стола первой

1:41
Еда

Кажется, картошка уже никого не удивит: варим, жарим, запекаем… Но как насчёт рецепта, в котором два неожиданных ингредиента делают её главной звездой ужина? Настолько вкусной, что гарнир становится лишним.

Запечённая картошка
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запечённая картошка

Мед и чеснок в деле

Запечённый картофель с медом и чесноком — звучит непривычно, но именно это сочетание даёт яркий, сладко-пряный вкус и невероятный аромат. Получается одновременно сытно, просто и изысканно.

Что нужно:

  • 1 кг молодого картофеля

  • 4-5 ст. л. сливочного или оливкового масла

  • 2 ст. л. мёда

  • 4-5 зубчиков чеснока

  • Специи по вкусу

Картошку чистим, моем, режем на крупные куски и слегка заливаем кипятком на 5 минут — это помогает быстрее запечься. Тем временем делаем маринад: масло + мёд + раздавленный чеснок + любимые приправы (например, розмарин, паприка, чёрный перец).

Картофель перекладываем в форму, заливаем ароматной смесью, немного перемешиваем и отправляем в духовку при 220 °C. Через 25 минут аккуратно перемешиваем и продолжаем запекать до мягкости и румяной корочки.

Картофель как самостоятельное блюдо

Такая закуска подходит и к ужину, и к пикнику, и к долгим майским посиделкам. Никакого соуса не нужно — эти кусочки сами по себе вызывают зависимость. Главное — не забыть, что в этом рецепте именно мёд и чеснок делают всю магию.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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