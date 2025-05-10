Ни в коем случае не ешьте такие кабачки — ядовитые овощи легко спутать с обычными

1:59 Your browser does not support the audio element. Еда

Кабачки — любимцы летней кухни. Их добавляют в рагу, фаршируют, жарят и даже запекают в пирогах. Но у этого овоща есть тёмная сторона, о которой мало кто догадывается. Иногда кабачок из безобидного гарнира может превратиться в источник серьёзного отравления.

Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачки

В чём кроется опасность

Если вкус кабачка вдруг кажется непривычно горьким — это не кулинарная ошибка. Такой привкус сигнализирует о наличии кукурбитацинов — природных веществ с токсичными свойствами. В обычных овощах их доля ничтожно мала, но при определённых условиях концентрация этих соединений может резко возрасти.

Когда стоит насторожиться

Кабачки становятся опасными, если:

выращены из случайных, несертифицированных семян;

пережили стрессовые условия — засуху или резкую жару;

стали результатом скрещивания с дикими тыквенными.

В таких случаях овощ может накапливать кукурбитацины в опасных дозах.

Как распознать ядовитый кабачок

Главный тревожный симптом — резкая, стойкая горечь. Она чувствуется даже после варки или жарки. Пробовать такие кабачки — не лучшая идея. Если вкус вызывает сомнения, лучше сразу выбросить овощ.

Симптомы отравления

Токсичность проявляется уже через полчаса-час после еды:

жжение во рту;

сильная тошнота и рвота;

диарея, спазмы;

слабость и признаки обезвоживания;

в редких случаях — нарушение ритма сердца.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Для них последствия могут быть критичными.

Что делать

Если после употребления кабачков начались тревожные симптомы, не ждите — обращайтесь за медицинской помощью. И главное: не игнорируйте горечь. Один укус может стоить здоровья.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

