Ни в коем случае не ешьте такие кабачки — ядовитые овощи легко спутать с обычными

Кабачки — любимцы летней кухни. Их добавляют в рагу, фаршируют, жарят и даже запекают в пирогах. Но у этого овоща есть тёмная сторона, о которой мало кто догадывается. Иногда кабачок из безобидного гарнира может превратиться в источник серьёзного отравления.
Если вкус кабачка вдруг кажется непривычно горьким — это не кулинарная ошибка. Такой привкус сигнализирует о наличии кукурбитацинов — природных веществ с токсичными свойствами. В обычных овощах их доля ничтожно мала, но при определённых условиях концентрация этих соединений может резко возрасти.
Кабачки становятся опасными, если:
выращены из случайных, несертифицированных семян;
пережили стрессовые условия — засуху или резкую жару;
стали результатом скрещивания с дикими тыквенными.
В таких случаях овощ может накапливать кукурбитацины в опасных дозах.
Главный тревожный симптом — резкая, стойкая горечь. Она чувствуется даже после варки или жарки. Пробовать такие кабачки — не лучшая идея. Если вкус вызывает сомнения, лучше сразу выбросить овощ.
Токсичность проявляется уже через полчаса-час после еды:
жжение во рту;
сильная тошнота и рвота;
диарея, спазмы;
слабость и признаки обезвоживания;
в редких случаях — нарушение ритма сердца.
Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Для них последствия могут быть критичными.
Если после употребления кабачков начались тревожные симптомы, не ждите — обращайтесь за медицинской помощью. И главное: не игнорируйте горечь. Один укус может стоить здоровья.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.