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Ни в коем случае не ешьте такие кабачки — ядовитые овощи легко спутать с обычными

1:59
Еда

Кабачки — любимцы летней кухни. Их добавляют в рагу, фаршируют, жарят и даже запекают в пирогах. Но у этого овоща есть тёмная сторона, о которой мало кто догадывается. Иногда кабачок из безобидного гарнира может превратиться в источник серьёзного отравления.

Кабачки
Фото: Freepik by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачки

В чём кроется опасность

Если вкус кабачка вдруг кажется непривычно горьким — это не кулинарная ошибка. Такой привкус сигнализирует о наличии кукурбитацинов — природных веществ с токсичными свойствами. В обычных овощах их доля ничтожно мала, но при определённых условиях концентрация этих соединений может резко возрасти.

Когда стоит насторожиться

Кабачки становятся опасными, если:

  • выращены из случайных, несертифицированных семян;

  • пережили стрессовые условия — засуху или резкую жару;

  • стали результатом скрещивания с дикими тыквенными.

В таких случаях овощ может накапливать кукурбитацины в опасных дозах.

Как распознать ядовитый кабачок

Главный тревожный симптом — резкая, стойкая горечь. Она чувствуется даже после варки или жарки. Пробовать такие кабачки — не лучшая идея. Если вкус вызывает сомнения, лучше сразу выбросить овощ.

Симптомы отравления

Токсичность проявляется уже через полчаса-час после еды:

  • жжение во рту;

  • сильная тошнота и рвота;

  • диарея, спазмы;

  • слабость и признаки обезвоживания;

  • в редких случаях — нарушение ритма сердца.

Особенно уязвимы дети, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями. Для них последствия могут быть критичными.

Что делать

Если после употребления кабачков начались тревожные симптомы, не ждите — обращайтесь за медицинской помощью. И главное: не игнорируйте горечь. Один укус может стоить здоровья.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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