Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски

Иногда всё гениальное — просто. Этот польский салат из огурцов, известный под названием "мизерия", готовится за считаные минуты, но его вкус — как воспоминание о летнем ужине с мясом на гриле. Особенно если добавить один неожиданный ингредиент — немного уксуса.
Сливочная мизерия прекрасно оттеняет жареную свинину, котлеты или вегетарианские блюда. А вот по-варшавски она становится чуть кислее и свежее. Всё дело в ложке уксуса — винного или яблочного. Он добавляет салату легкую остроту, балансируя мягкость сливок и сладость огурцов.
На самом деле география тут не так важна. Как и "греческая рыба" или "японская сельдь", название салата вызывает больше улыбок, чем точных ассоциаций. Главное, что получается очень вкусно.
Ингредиенты на 4 порции:
4 свежих огурца
150 мл сливок (18%)
1-2 ч. л. уксуса (яблочного или винного)
1 ч. л. сахара
соль и перец — по вкусу
Иногда всё гениальное — просто. Этот польский салат из огурцов, известный под названием «мизерия», готовится за считаные минуты, но его вкус — как воспоминание о летнем ужине с мясом на гриле. Особенно если добавить один неожиданный ингредиент — немного уксуса.
Необычное дополнение к мясу
Сливочная мизерия прекрасно оттеняет жареную свинину, котлеты или вегетарианские блюда. А вот по-варшавски она становится чуть кислее и свежее. Всё дело в ложке уксуса — винного или яблочного. Он добавляет салату легкую остроту, балансируя мягкость сливок и сладость огурцов.
Почему — "по-варшавски"?
На самом деле география тут не так важна. Как и «греческая рыба» или «японская сельдь», название салата вызывает больше улыбок, чем точных ассоциаций. Главное, что получается очень вкусно.
Ингредиенты на 4 порции:
4 свежих огурца
150 мл сливок (18%)
1–2 ч. л. уксуса (яблочного или винного)
1 ч. л. сахара
соль и перец — по вкусу
Как приготовить:
Очистите огурцы и нарежьте их кружочками.
Посыпьте солью и дайте немного постоять — так они пустят сок.
Слегка отожмите лишнюю влагу.
Смешайте сливки, уксус, сахар и перец.
Добавьте огурцы и всё тщательно перемешайте.
Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.
Салат подают охлаждённым. Он отлично освежает жареное мясо и делает обед легче. Для яркости можно добавить немного свежего зелёного лука. Мизерия не нуждается в представлении — она просто делает вкус привычных блюд ярче.
Очистите огурцы и нарежьте их кружочками.
Посыпьте солью и дайте немного постоять — так они пустят сок.
Слегка отожмите лишнюю влагу.
Смешайте сливки, уксус, сахар и перец.
Добавьте огурцы и всё тщательно перемешайте.
Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.
Салат подают охлаждённым. Он отлично освежает жареное мясо и делает обед легче. Для яркости можно добавить немного свежего зелёного лука. Мизерия не нуждается в представлении — она просто делает вкус привычных блюд ярче.
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