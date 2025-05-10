Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски

3:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда всё гениальное — просто. Этот польский салат из огурцов, известный под названием "мизерия", готовится за считаные минуты, но его вкус — как воспоминание о летнем ужине с мясом на гриле. Особенно если добавить один неожиданный ингредиент — немного уксуса.

Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Огурцы

Необычное дополнение к мясу

Сливочная мизерия прекрасно оттеняет жареную свинину, котлеты или вегетарианские блюда. А вот по-варшавски она становится чуть кислее и свежее. Всё дело в ложке уксуса — винного или яблочного. Он добавляет салату легкую остроту, балансируя мягкость сливок и сладость огурцов.

Почему — "по-варшавски"

На самом деле география тут не так важна. Как и "греческая рыба" или "японская сельдь", название салата вызывает больше улыбок, чем точных ассоциаций. Главное, что получается очень вкусно.

Ингредиенты на 4 порции:

4 свежих огурца

150 мл сливок (18%)

1-2 ч. л. уксуса (яблочного или винного)

1 ч. л. сахара

соль и перец — по вкусу

Иногда всё гениальное — просто. Этот польский салат из огурцов, известный под названием «мизерия», готовится за считаные минуты, но его вкус — как воспоминание о летнем ужине с мясом на гриле. Особенно если добавить один неожиданный ингредиент — немного уксуса.

Необычное дополнение к мясу

Сливочная мизерия прекрасно оттеняет жареную свинину, котлеты или вегетарианские блюда. А вот по-варшавски она становится чуть кислее и свежее. Всё дело в ложке уксуса — винного или яблочного. Он добавляет салату легкую остроту, балансируя мягкость сливок и сладость огурцов.

Почему — "по-варшавски"?

На самом деле география тут не так важна. Как и «греческая рыба» или «японская сельдь», название салата вызывает больше улыбок, чем точных ассоциаций. Главное, что получается очень вкусно.

Ингредиенты на 4 порции:

4 свежих огурца

150 мл сливок (18%)

1–2 ч. л. уксуса (яблочного или винного)

1 ч. л. сахара

соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

Очистите огурцы и нарежьте их кружочками. Посыпьте солью и дайте немного постоять — так они пустят сок. Слегка отожмите лишнюю влагу. Смешайте сливки, уксус, сахар и перец. Добавьте огурцы и всё тщательно перемешайте. Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.

Салат подают охлаждённым. Он отлично освежает жареное мясо и делает обед легче. Для яркости можно добавить немного свежего зелёного лука. Мизерия не нуждается в представлении — она просто делает вкус привычных блюд ярче.

Очистите огурцы и нарежьте их кружочками. Посыпьте солью и дайте немного постоять — так они пустят сок. Слегка отожмите лишнюю влагу. Смешайте сливки, уксус, сахар и перец. Добавьте огурцы и всё тщательно перемешайте. Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.

Салат подают охлаждённым. Он отлично освежает жареное мясо и делает обед легче. Для яркости можно добавить немного свежего зелёного лука. Мизерия не нуждается в представлении — она просто делает вкус привычных блюд ярче.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

