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Гриль уже шипит, а к нему не хватает только этой прохладной закуски

3:43
Еда

Иногда всё гениальное — просто. Этот польский салат из огурцов, известный под названием "мизерия", готовится за считаные минуты, но его вкус — как воспоминание о летнем ужине с мясом на гриле. Особенно если добавить один неожиданный ингредиент — немного уксуса.

Огурцы
Фото: Designed by Freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Огурцы

Необычное дополнение к мясу

Сливочная мизерия прекрасно оттеняет жареную свинину, котлеты или вегетарианские блюда. А вот по-варшавски она становится чуть кислее и свежее. Всё дело в ложке уксуса — винного или яблочного. Он добавляет салату легкую остроту, балансируя мягкость сливок и сладость огурцов.

Почему — "по-варшавски"

На самом деле география тут не так важна. Как и "греческая рыба" или "японская сельдь", название салата вызывает больше улыбок, чем точных ассоциаций. Главное, что получается очень вкусно.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 4 свежих огурца

  • 150 мл сливок (18%)

  • 1-2 ч. л. уксуса (яблочного или винного)

  • 1 ч. л. сахара

  • соль и перец — по вкусу

Иногда всё гениальное — просто. Этот польский салат из огурцов, известный под названием «мизерия», готовится за считаные минуты, но его вкус — как воспоминание о летнем ужине с мясом на гриле. Особенно если добавить один неожиданный ингредиент — немного уксуса.

Необычное дополнение к мясу

Сливочная мизерия прекрасно оттеняет жареную свинину, котлеты или вегетарианские блюда. А вот по-варшавски она становится чуть кислее и свежее. Всё дело в ложке уксуса — винного или яблочного. Он добавляет салату легкую остроту, балансируя мягкость сливок и сладость огурцов.

Почему — "по-варшавски"?

На самом деле география тут не так важна. Как и «греческая рыба» или «японская сельдь», название салата вызывает больше улыбок, чем точных ассоциаций. Главное, что получается очень вкусно.

Ингредиенты на 4 порции:

  • 4 свежих огурца

  • 150 мл сливок (18%)

  • 1–2 ч. л. уксуса (яблочного или винного)

  • 1 ч. л. сахара

  • соль и перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Очистите огурцы и нарежьте их кружочками.

  2. Посыпьте солью и дайте немного постоять — так они пустят сок.

  3. Слегка отожмите лишнюю влагу.

  4. Смешайте сливки, уксус, сахар и перец.

  5. Добавьте огурцы и всё тщательно перемешайте.

  6. Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.

Салат подают охлаждённым. Он отлично освежает жареное мясо и делает обед легче. Для яркости можно добавить немного свежего зелёного лука. Мизерия не нуждается в представлении — она просто делает вкус привычных блюд ярче.

  1. Очистите огурцы и нарежьте их кружочками.

  2. Посыпьте солью и дайте немного постоять — так они пустят сок.

  3. Слегка отожмите лишнюю влагу.

  4. Смешайте сливки, уксус, сахар и перец.

  5. Добавьте огурцы и всё тщательно перемешайте.

  6. Попробуйте и отрегулируйте соль и перец.

Салат подают охлаждённым. Он отлично освежает жареное мясо и делает обед легче. Для яркости можно добавить немного свежего зелёного лука. Мизерия не нуждается в представлении — она просто делает вкус привычных блюд ярче.

Уточнения

Заку́ска — небольшое по объёму преимущественно холодное блюдо первой подачи, обычно с пикантным вкусом и особым привлекательным оформлением, чтобы возбудить аппетит перед основными блюдами.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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