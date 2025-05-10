Мясо хрустит, друзья просят добавки: что будет, если насадить бекон на шампур

2:02 Your browser does not support the audio element. Еда

Майские праздники — идеальное время, чтобы удивить друзей чем-то особенным. Если в этом году вы никуда не уезжаете, уличный гриль можно превратить в праздник вкуса. Вместо привычных сосисок и шейки попробуйте подать жареный на шампурах бекон — сочный, ароматный и хрустящий.

Фото: commons.wikimedia.org by domdomegg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Решётка для гриля

Вкусный бекон без усилий

Такой бекон не естся каждый день — именно это делает его звездой пикника. Он получается жирным, но с аппетитной хрустящей корочкой. И пусть вас не пугает жир — главное правильно нарезать: ломти должны быть достаточно толстыми, чтобы не подгореть, но и не слишком — чтобы хорошо прожарились.

Какой бекон выбрать

Лучше взять сырой бекон — он мягче и хорошо впитывает маринад. Я предпочитаю менее жирные куски, чтобы мясо не "успело" приготовиться раньше времени. Слишком много жира — и бекон становится мягким и бесформенным.

Простой маринад, а вкус — как у шефа

Для маринада подойдут масло, чеснок, паприка или капля горчицы. Главное — не добавлять соль: бекон уже достаточно солёный. Мариновать можно с вечера — так вкус получится насыщеннее. Но если времени мало, можно замариновать и за час до гриля.

На шампуры — и на огонь

Слейте лишний маринад, нанизывайте на шампуры и выкладывайте на хорошо разогретый гриль. Жарьте 15-25 минут, регулярно переворачивая. Главное — не пересушить. Мясо должно быть слегка недожаренным внутри — тогда получится и хруст, и сочность.

Ингредиенты:

1 кг бекона (ломтиками)

шампуры

Маринад:

150 мл масла

3 зубчика чеснока

паприка по вкусу

1 ч. л. горчицы

перец

Это простая, но эффектная закуска, которая исчезает со стола быстрее, чем колбаски. И да — друзья уже заранее спрашивают: "А будет тот самый бекон?"

Уточнения

Беко́н (англ. bacon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

