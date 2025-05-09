Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Лицом к лицу с бедой: Агата Муцениеце рассказала о зависимости, в которую она впала после развода с Павлом Прилучным
Попытки изоляции России провалились — участие мировых лидеров в параде 9 мая подтвердило это
Тихий убийца на тарелке: почему куриное мясо перестало быть безопасным
Мебельный антиретро: диван, который лучше не покупать
Когти, вопли и тыгыдык: эти кошки разваливают дом быстрее, чем ты в отпуск уедешь
В Ливии открыли выставку От Сталинграда до Бенгази
Проволочник исчезнет без следа: просто закопайте это в грядку и забудьте о нём
Летающий автомобиль без прав и шума — Флорида первой увидела, как меняется мир
Лимон вместо лазера, сода вместо скраба: секрет сияющей кожи, который не продаётся

Муж остался без пива, но никто не пожалел: мясо получилось как в лучших пабах Баварии

2:03
Еда

Если хочется по-настоящему впечатлить гостей или побаловать семью в праздники, попробуйте приготовить гуляш не по стандартному рецепту. Один стакан тёмного пива — и блюдо превращается в нечто особенное: соус становится густым и насыщенным, а мясо — мягким, как после долгой маринации.

Тушеное мясо
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Тушеное мясо

Почему именно тёмное пиво

В этом и кроется секрет баварского гуляша. Тёмное пиво придаёт блюду лёгкую карамельную горечь, делает вкус глубже, а аромат — почти праздничным. При долгом тушении алкоголь испаряется, а мясо становится настолько нежным, что буквально распадается на волокна.

Лучше всего — на следующий день

Это блюдо не просто вкусное, а ещё и универсальное. Оно прекрасно разогревается, а на следующий день становится даже насыщеннее. Идеально подходит для выходных, когда не хочется стоять у плиты дважды.

Как готовить

Всё просто, главное — не торопиться:

Ингредиенты

  • говядина — 1 кг

  • лук — 2 шт.

  • чеснок — 3 зубчика

  • мука — 2 ст. л.

  • томатная паста — 2 ст. л.

  • сладкая и острая паприка, майоран, тмин

  • темное пиво — 500 мл

  • бульон — 500 мл

  • горчица — 2 ч. л.

  • лавровый лист, душистый перец, соль, чёрный перец

  • масло для жарки, петрушка

Приготовление

  1. Нарежьте мясо кубиками, обжарьте до румяной корочки и отложите.

  2. На этом же масле обжарьте лук и чеснок, добавьте муку и пасту, специи — и всё перемешайте.

  3. Влейте тёмное пиво, соскребите всё вкусное со дна кастрюли, добавьте горчицу и бульон.

  4. Верните мясо, убавьте огонь до минимума и тушите минимум два часа.

  5. В конце посолите, поперчите и посыпьте зеленью.

Получается ароматное, насыщенное блюдо, которое можно подать с картофельным пюре, галушками или даже просто с хлебом.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Сейчас читают
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей
Домашние животные
Коты-одиночки: породы, которым уютнее без телячьих нежностей Аудио 
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Садоводство, цветоводство
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк Аудио 
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче
Садоводство, цветоводство
Куст, который очищает: зачем черноплодка нужна на даче Аудио 
Популярное
Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее

Все больше людей, включая россиян, начинают видеть биде как необходимую часть ванной комнаты. Удобство и гигиена — узнайте, почему вода лучше бумаги.

Попрощайтесь с туалетной бумагой: её замена намного эффективнее
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Каждый запуск — как удар по мотору: что отключить, чтобы не угробить двигатель раньше времени
Красиво, но бесполезно: какие клички кошки игнорируют с первого дня
Секретная кнопка на микроволновке позволяет разогревать еду, не пересушивая её
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места Дмитрий Плотников
Мода из бабушкиного сундука: этот тренд 1925 года триумфально возвращается
Не копаю, не таскаю, не мучаюсь: пень уходит сам — если знать один трюк
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Шаман и Мизулина устроили драку во время стрима ко Дню Победы
Последние материалы
Стали известны комментаторы матчей 28-го тура РПЛ
Украина планирует создать линию дронов на фронте: как это должно работать и в чём слабые места
Удивительный способ путешествовать — лошадь, палатка и дикий перевал: куда ведут тайные тропы
Эти страны зовут без визы — и добраться можно прямым рейсом
Гибрид или бабушкин сорт: какая свёкла на грядке вкуснее
История советского вагона СВ: роскошь по расписанию
Это не юбка, а план побега: модная деталь, которая стирает границы между отпуском и буднями
Винтаж в деталях и цифра на панели: что скрывает Corolla FX 2025
Жена Александра Петрова показала редкие фото с актёром на фоне загородного дома
Химия в доме — тихий убийца: вот почему после уборки у вас болит голова
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.