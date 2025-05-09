Муж остался без пива, но никто не пожалел: мясо получилось как в лучших пабах Баварии

2:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется по-настоящему впечатлить гостей или побаловать семью в праздники, попробуйте приготовить гуляш не по стандартному рецепту. Один стакан тёмного пива — и блюдо превращается в нечто особенное: соус становится густым и насыщенным, а мясо — мягким, как после долгой маринации.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Тушеное мясо

Почему именно тёмное пиво

В этом и кроется секрет баварского гуляша. Тёмное пиво придаёт блюду лёгкую карамельную горечь, делает вкус глубже, а аромат — почти праздничным. При долгом тушении алкоголь испаряется, а мясо становится настолько нежным, что буквально распадается на волокна.

Лучше всего — на следующий день

Это блюдо не просто вкусное, а ещё и универсальное. Оно прекрасно разогревается, а на следующий день становится даже насыщеннее. Идеально подходит для выходных, когда не хочется стоять у плиты дважды.

Как готовить

Всё просто, главное — не торопиться:

Ингредиенты

говядина — 1 кг

лук — 2 шт.

чеснок — 3 зубчика

мука — 2 ст. л.

томатная паста — 2 ст. л.

сладкая и острая паприка, майоран, тмин

темное пиво — 500 мл

бульон — 500 мл

горчица — 2 ч. л.

лавровый лист, душистый перец, соль, чёрный перец

масло для жарки, петрушка

Приготовление

Нарежьте мясо кубиками, обжарьте до румяной корочки и отложите. На этом же масле обжарьте лук и чеснок, добавьте муку и пасту, специи — и всё перемешайте. Влейте тёмное пиво, соскребите всё вкусное со дна кастрюли, добавьте горчицу и бульон. Верните мясо, убавьте огонь до минимума и тушите минимум два часа. В конце посолите, поперчите и посыпьте зеленью.

Получается ароматное, насыщенное блюдо, которое можно подать с картофельным пюре, галушками или даже просто с хлебом.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.

