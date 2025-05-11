Этот кофе чистит сосуды лучше, чем овсянка: какой вид признали лучшим для здоровья

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе давно перестал быть просто бодрящим напитком — это полноценный элемент здорового образа жизни. Но важно не только пить кофе, а понимать, какой именно кофе приносит наибольшую пользу.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кофе

Лидер по всем показателям — фильтрованный кофе

20-летнее исследование, проведённое норвежскими учёными, показало: те, кто выпивал по четыре чашки фильтрованного кофе в день, реже сталкивались с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Такой кофе снижает риск инфаркта и других опасных проблем с сердцем.

Латте и капучино — друзья мозга

Итальянские исследователи в 2023 году доказали: кофе на основе эспрессо помогает замедлить накопление токсинов в мозге, связанных с болезнью Альцгеймера. Также кофеин снижает воспаление и защищает нейроны — то есть действительно работает на профилактику старения мозга.

Растворимый кофе — палка о двух концах

Канадские специалисты из Университета Макгилла выяснили, что в растворимом кофе больше акриламида — вещества, которое в больших дозах потенциально канцерогенно (это доказано на животных). Но если ограничиться несколькими чашками в день, вреда не будет. К тому же в нём содержится много антиоксидантов.

Американо? Он проигрывает фильтрованному

Сравнение с американо показало: фильтрованный кофе в два раза эффективнее поддерживает здоровье сердца. Причина — способ заваривания, при котором часть вредных масел задерживается фильтром, а полезные компоненты сохраняются.

Вывод: лучше всего — фильтрованный кофе. Для мозга подойдут и напитки на основе эспрессо. А вот растворимый — только в умеренных дозах. Пейте с умом — и польза от кофе действительно будет.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

