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В Азии пьют кофе с солью — стоит ли перенять эту странную привычку

2:13
Еда

Если вы думаете, что в кофе можно добавлять только молоко или сахар, готовьтесь к сюрпризу. Всё больше людей по всему миру начинают утро с… чашки солёного кофе. Да-да, не сладкого, не пряного, а именно с лёгким намёком на соль. И, как ни странно, у этой привычки есть серьёзные аргументы.

Эспрессо
Фото: flickr.com by Демион, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Эспрессо

Почему соль и кофе — не такая уж дикая пара

Добавление щепотки соли в кофе не только смягчает его горечь, но и раскрывает более глубокие оттенки вкуса. Этот приём особенно оценят любители эспрессо: вкус становится ярче, но мягче, без необходимости добавлять сахар, сливки или молоко. А значит, можно сократить калории и сохранить чистый вкус напитка.

Кстати, в разных странах это уже давно не новинка. Во Вьетнаме и на Тайване солёный кофе — дело привычное. Местные бариста экспериментируют не только с солью, но и с мускатным орехом или куркумой.

Неожиданная польза для организма

Кофе действует как мочегонное, и вместе с бодростью может унести с собой и воду из организма. Соль же помогает удерживать влагу и восстанавливать электролитный баланс. Плюс, она стимулирует выработку желудочного сока и может улучшить пищеварение. Всего щепотка — и тело скажет "спасибо".

Есть ли подводные камни

Разумеется, без фанатизма. Избыток соли вреден — это очевидно. Но вот что интересно: слишком низкое потребление натрия тоже может навредить, повысив уровень "плохого" холестерина и нарушив чувствительность к инсулину. Поэтому умеренное добавление — около 0,5 г на литр кофе — может быть даже полезным. Главное, помнить о своей норме и учитывать противопоказания. Если сомневаетесь — лучше посоветоваться с врачом.

Кофе с солью может стать не просто экспериментом, а новым ритуалом. Он бодрит, раскрывает вкус и даже помогает телу работать лучше. Попробовать точно стоит — особенно если чёрный кофе казался вам слишком резким.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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