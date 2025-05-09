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Добавил в воду листья — и исчезли тяжесть, голод и раздражение: напиток, который работает без сахара

2:18
Еда

Мятная вода — не просто летнее баловство, а напиток с внушительным оздоровительным потенциалом. Простая на вид, она может стать мощным союзником для пищеварения, иммунитета и даже в борьбе с лишними килограммами. А главное — готовится за пару минут.

Вода с мятой
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Вода с мятой

Вода с мятой: легко, полезно и без калорий

Освежающий напиток готовится элементарно: достаточно добавить в воду несколько листочков свежей мяты (колосовой или перечной) и дать настояться. Можно пить как в холодном, так и в тёплом виде. Мятная вода практически не содержит калорий — в двух ложках мяты всего 2,5-5 ккал, и при этом она насыщена фитонутриентами.

Важно: хотя напиток не заменит полноценную витаминную добавку, он поможет сделать воду вкусной и полезной альтернативой сладким лимонадам.

Чем она полезна

Регулярное употребление мятной воды:

  • Улучшает пищеварение - помогает при вздутии живота и спазмах;

  • Обладает мягким антисептическим действием;

  • Успокаивает и снижает уровень стресса благодаря лёгкому седативному эффекту;

  • Способствует снижению веса - помогает контролировать аппетит и снижает тягу к сладкому;

  • Увлажняет организм - особенно важный фактор для обмена веществ и температуры тела.

Эти эффекты обеспечиваются за счёт антиоксидантных и противовоспалительных соединений, содержащихся в мяте.

Осторожность не повредит

Несмотря на натуральность, мята может вызвать аллергию. Особенно внимательными должны быть беременные, а также те, кто страдает непереносимостью ментола. И не забывайте: даже мятную воду не стоит пить литрами — всё хорошо в умеренности. Ориентируйтесь на норму в 2,3-3,8 л жидкости в день, включая воду, чай и супы.

Как приготовить

Самый простой рецепт:

  • 4 стакана воды,

  • 25-30 свежих листьев мяты,

  • немного размять листья для аромата и настоять несколько часов.

Для горячего варианта можно слегка подогреть смесь — получится согревающий и расслабляющий напиток.

Уточнения

Мя́та (лат. Méntha) — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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