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Больше никаких хлеба и яиц: котлеты, за которые не стыдно даже перед бабушкой

1:50
Еда

Кто бы мог подумать, что классические фрикадельки можно приготовить без яиц и панировочных сухарей — и они не развалятся! Более того, они получаются нежными и сочными. Всё дело в одном простом, но гениальном ингредиенте — сыром картофеле.

Котлеты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Почему картофель работает

Этот скромный овощ отлично удерживает влагу и заменяет сразу два компонента — хлеб и яйца. Секрет в крахмале: он связывает фарш, придаёт плотность и помогает сохранить сочность после обжарки. Главное — использовать картофель с высоким содержанием крахмала (тип С).

Ингредиенты:

  • 500 г фарша (свинина + говядина)

  • 1 средняя сырая картофелина

  • 1 небольшая луковица

  • 1-2 зубчика чеснока

  • соль, перец

  • любимые специи (паприка, майоран и т. д.)

  • немного масла для жарки

Как готовить:

  1. Картофель натрите на мелкой тёрке и слегка отожмите сок.

  2. Лук и чеснок измельчите.

  3. Смешайте всё с фаршем и специями.

  4. Сформируйте котлеты и обжарьте до румяной корочки на среднем огне.

"Я не добавляю панировочные сухари и яйца. С другими ингредиентами они получаются сочными и плотными", — делится автор рецепта.

Что важно знать

Фрикадельки без яиц — отличный выбор для тех, кто избегает глютена или хочет минимизировать количество обработанных продуктов. Но если картофель оказался слишком водянистым (например, сорт А), стоит слегка отжать массу или добавить ложку картофельного крахмала.

Этот вариант подходит не только для повседневного ужина, но и для тех, кто ищет рецепты "без всего лишнего", не жертвуя вкусом.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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