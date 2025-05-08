Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу

Хочется побаловать родных ароматной выпечкой, но времени — в обрез? Есть выход! Эти хачапури с сыром готовятся всего за 10 минут, а по вкусу ничем не уступают классике.
Для теста:
кефир — 300 мл
яйцо — 1 шт.
соль — 1 ч. л.
сахар — 1 ст. л.
растительное масло — 3 ст. л.
мука — 450 г
разрыхлитель — 10 г
Для начинки:
сулугуни — 350 г
яйцо — 1 шт.
Смешайте в миске кефир, яйцо, соль, сахар и масло.
Введите муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто.
Сыр натрите и соедините с яйцом.
Разделите тесто на 4 части и каждую раскатайте.
Начинку также поделите на 4 части, выложите в центр каждого круга и сверните в шар.
Аккуратно раскатайте шар в лепёшку.
Обжаривайте на сухой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Готовые хачапури смажьте маслом — и сразу на стол!
Такие хачапури идеально подходят к зелени, свежим овощам или просто чашке чая. Станут находкой для тех, кто не любит долго возиться на кухне.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.
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