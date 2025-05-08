Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Хочется побаловать родных ароматной выпечкой, но времени — в обрез? Есть выход! Эти хачапури с сыром готовятся всего за 10 минут, а по вкусу ничем не уступают классике.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

Что нужно

Для теста:

кефир — 300 мл

яйцо — 1 шт.

соль — 1 ч. л.

сахар — 1 ст. л.

растительное масло — 3 ст. л.

мука — 450 г

разрыхлитель — 10 г

Для начинки:

сулугуни — 350 г

яйцо — 1 шт.

Как готовить

Смешайте в миске кефир, яйцо, соль, сахар и масло. Введите муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто. Сыр натрите и соедините с яйцом. Разделите тесто на 4 части и каждую раскатайте. Начинку также поделите на 4 части, выложите в центр каждого круга и сверните в шар. Аккуратно раскатайте шар в лепёшку. Обжаривайте на сухой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки. Готовые хачапури смажьте маслом — и сразу на стол!

Быстро, просто и очень вкусно

Такие хачапури идеально подходят к зелени, свежим овощам или просто чашке чая. Станут находкой для тех, кто не любит долго возиться на кухне.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

