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Хачапури без возни: лепёшки, которые легко приготовить даже перед уходом на работу

1:24
Еда

Хочется побаловать родных ароматной выпечкой, но времени — в обрез? Есть выход! Эти хачапури с сыром готовятся всего за 10 минут, а по вкусу ничем не уступают классике.

Хачапури
Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Хачапури

Что нужно

Для теста:

  • кефир — 300 мл

  • яйцо — 1 шт.

  • соль — 1 ч. л.

  • сахар — 1 ст. л.

  • растительное масло — 3 ст. л.

  • мука — 450 г

  • разрыхлитель — 10 г

Для начинки:

  • сулугуни — 350 г

  • яйцо — 1 шт.

Как готовить

  1. Смешайте в миске кефир, яйцо, соль, сахар и масло.

  2. Введите муку и разрыхлитель, замесите мягкое тесто.

  3. Сыр натрите и соедините с яйцом.

  4. Разделите тесто на 4 части и каждую раскатайте.

  5. Начинку также поделите на 4 части, выложите в центр каждого круга и сверните в шар.

  6. Аккуратно раскатайте шар в лепёшку.

  7. Обжаривайте на сухой сковороде 3-4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

  8. Готовые хачапури смажьте маслом — и сразу на стол!

Быстро, просто и очень вкусно

Такие хачапури идеально подходят к зелени, свежим овощам или просто чашке чая. Станут находкой для тех, кто не любит долго возиться на кухне.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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