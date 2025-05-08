Гриль по-рыбацки: какая рыба не пересыхает, даже если забыли перевернуть

1:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Тёплая погода зовёт на природу, а вместе с ней — и желание пожарить что-нибудь вкусное на углях. Если хочется чего-то легче и благороднее, чем мясо, попробуйте рыбу. Главное — знать, какую выбрать и как правильно приготовить.

Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рыба на гриле

Лосось, тунец, форель: жир — ваш друг

Лучше всего для гриля подходит жирная рыба. Атлантический лосось, к примеру, — настоящая классика. А вот нежные сорта, вроде горбуши, кеты или минтая, лучше запекать в фольге — так они сохранят сочность.

"Тунец — отличный выбор, если есть опыт. Главное — не передержать. Обжаривайте не больше двух минут с каждой стороны, чтобы серединка осталась розовой", — отмечают в Ассоциации рыболовов.

Секрет — в простоте

Камбала, осетрина, крупная форель, нарезанная "бабочкой", тоже отлично раскрываются на гриле. Чтобы рыба не пересохла, смажьте стейк маслом перед жаркой. Любителям необычного подойдёт скумбрия — её чаще едят солёной или копчёной, но на углях она тоже хороша.

Фольга и аромат

Дораду и сибаса лучше готовить в фольге с овощами. Можно добавить лимон, каперсы или даже апельсин — получится свежо и ароматно. Фаршировать рыбу — тоже идея: внутрь можно положить зелень, специи или цитрусы. Целую тушку тоже легко запечь на гриле.

Морепродукты на углях? Определённо да

Крупные креветки, мидии, клешни краба — всё это отлично чувствует себя на решётке. Попробуйте шашлыки из морепродуктов или осетрины — будет не только вкусно, но и эффектно.

Уточнения

Рыбы (лат. Pisces) — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом позвоночных, ещё ранее — классом.

