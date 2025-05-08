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Съесть или не съесть — вот в чём вопрос: привычка, которая мешает сбросить вес

2:16
Еда

Если чувствуете себя разбитым без видимых причин, а организм будто работает в режиме энергосбережения — стоит присмотреться к обмену веществ. Метаболизм — это внутренний двигатель, который превращает еду в энергию. И если он "тормозит", начинаются проблемы: слабость, лишний вес, плохое пищеварение и перепады настроения.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Как распознать замедленный метаболизм

1. Постоянная усталость. Сонливость и упадок сил, даже при достаточном отдыхе, могут указывать на то, что организм просто не справляется с переработкой энергии из пищи.

2. Набор веса без причины. Даже если вы питаетесь правильно и не пропускаете тренировки, вес может расти. Причина — медленное сжигание калорий и повышенное их отложение в виде жира.

3. Настроение скачет. Гормональный фон напрямую связан с метаболизмом. Его нарушения могут вызывать раздражительность, апатию и даже депрессивные состояния.

4. Непреодолимая тяга к еде. Организм требует быстрый источник энергии — жареное, сладкое, жирное. Это замкнутый круг, который только усугубляет ситуацию.

5. Пищеварение даёт сбой. Запоры, вздутие или внезапная диарея тоже могут быть сигналом: система работает медленно и нестабильно.

Что поможет ускорить обмен веществ

  • Двигайтесь. Интервальные тренировки (HIIT), бег или велосипед улучшают обменные процессы и стимулируют работу мышц.

  • Высыпайтесь. Качественный 8-часовой сон — ключ к правильной переработке энергии и насыщению после еды.

  • Питайтесь разумно. Белок ускоряет обмен веществ и даёт длительное чувство сытости. Цельные продукты — ваш друг.

  • Не урезайте калории до минимума. Недостаток энергии — сигнал организму "всё откладывать про запас".

Если изменения в образе жизни не дают результата, стоит проконсультироваться с врачом — иногда замедление метаболизма связано с нарушениями в работе щитовидной железы.

Уточнения

Привы́чка — автоматически воспроизводимое действие, исполнение которого инициируется некоторым сигналом и выполняется и завершается с чувством удовольствия.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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