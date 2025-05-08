Когда кожа как наждачка: один натуральный ингредиент возвращает ей мягкость и спокойствие

Сезонные перепады — настоящее испытание для чувствительной кожи. Покраснение, сухость, зуд — стандартный набор, с которым сталкиваются многие. И здесь на помощь приходит старый, добрый овёс. Да, тот самый, который варят на завтрак. Овсянка в уходе за кожей — не модная новинка, а проверенное временем и наукой средство.
Он богат витаминами B и E, белками, липидами и бета-глюканами, которые смягчают и увлажняют. А ещё - авенантрамидами, редкими полифенолами с мощным противовоспалительным эффектом. Они уменьшают раздражение, защищают от внешней агрессии и дарят коже чувство комфорта.
Увлажняет: бета-глюканы и крахмалы помогают коже удерживать влагу.
Снимает воспаление: авенантрамиды уменьшают покраснение и зуд.
Мягко очищает: сапонины отшелушивают, не повреждая барьер.
Улучшает текстуру: делает кожу гладкой, без ощущения стянутости.
Овёс используется в разных формах — каждая с конкретным эффектом:
Коллоидная овсянка — измельчённая в порошок и растворённая в воде, отлично работает при зуде и экземе.
Овсяное масло — удерживает влагу, питает, делает кожу мягкой.
Экстракт овса — снижает чувствительность и укрепляет барьер.
Овсянка в составе кремов — поддерживает пребиотический баланс.
Выбирайте средства с пометкой "с коллоидной овсянкой".
Добавляйте овёс в ванну — это расслабляет и питает кожу.
Комбинируйте с гиалуроновой кислотой для усиленного увлажнения.
Используйте регулярно — эффект накопительный.
Овёс — не просто завтрак. Это натуральный и безопасный способ справиться с чувствительностью, не перегружая кожу агрессивной химией. Убедитесь сами.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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