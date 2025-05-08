Когда кожа как наждачка: один натуральный ингредиент возвращает ей мягкость и спокойствие

2:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Сезонные перепады — настоящее испытание для чувствительной кожи. Покраснение, сухость, зуд — стандартный набор, с которым сталкиваются многие. И здесь на помощь приходит старый, добрый овёс. Да, тот самый, который варят на завтрак. Овсянка в уходе за кожей — не модная новинка, а проверенное временем и наукой средство.

Фото: commons.wikimedia.org by Shisma, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Овсянка

Почему овёс — суперингредиент

Он богат витаминами B и E, белками, липидами и бета-глюканами, которые смягчают и увлажняют. А ещё - авенантрамидами, редкими полифенолами с мощным противовоспалительным эффектом. Они уменьшают раздражение, защищают от внешней агрессии и дарят коже чувство комфорта.

Что делает овёс с кожей

Увлажняет: бета-глюканы и крахмалы помогают коже удерживать влагу.

Снимает воспаление: авенантрамиды уменьшают покраснение и зуд.

Мягко очищает: сапонины отшелушивают, не повреждая барьер.

Улучшает текстуру: делает кожу гладкой, без ощущения стянутости.

Форматы, которые работают

Овёс используется в разных формах — каждая с конкретным эффектом:

Коллоидная овсянка — измельчённая в порошок и растворённая в воде, отлично работает при зуде и экземе.

Овсяное масло — удерживает влагу, питает, делает кожу мягкой.

Экстракт овса — снижает чувствительность и укрепляет барьер.

Овсянка в составе кремов — поддерживает пребиотический баланс.

Как использовать

Выбирайте средства с пометкой "с коллоидной овсянкой". Добавляйте овёс в ванну — это расслабляет и питает кожу. Комбинируйте с гиалуроновой кислотой для усиленного увлажнения. Используйте регулярно — эффект накопительный.

Овёс — не просто завтрак. Это натуральный и безопасный способ справиться с чувствительностью, не перегружая кожу агрессивной химией. Убедитесь сами.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

