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Мозг работает чётче, кожа сияет — в чём секрет продукта, которым хрустит полмира

2:10
Еда

О грецких орехах известно давно, но в последние годы они приобрели репутацию настоящей "еды для мозга". И это не случайность. Их насыщенный вкус — лишь бонус к списку полезных свойств, которые затрагивают и работу мозга, и здоровье сердца, и даже состояние кожи.

Грецкий орех и мёд
Фото: commons.wikimedia.org by Mila.atkovska, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Грецкий орех и мёд

Мозг скажет спасибо

Начать день с пары орехов — не просто вкусно, но и полезно для когнитивных функций. Омега-3 жирные кислоты, витамин Е, полифенолы и мелатонин поддерживают память, концентрацию и снижают риск заболеваний вроде болезни Альцгеймера. Всё это делает грецкие орехи настоящим природным нейропротектором.

Сердце — под защитой

Орехи богаты полезными жирами, которые помогают снизить уровень "плохого" холестерина и улучшают состояние сосудов. Постоянное их употребление снижает воспаление и уменьшает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Контроль над аппетитом

Благодаря высокому содержанию жиров, белка и клетчатки орехи дают длительное чувство сытости. Они помогают не переедать и ускоряют метаболизм — что делает их идеальными для тех, кто следит за весом.

Улучшают микрофлору кишечника

Пищевые волокна в грецких орехах питают полезные бактерии — лактобациллы и бифидобактерии. Это улучшает пищеварение, снижает вздутие и нормализует стул. Главное — сочетать с другими продуктами, полезными для ЖКТ.

Уравновешивают уровень сахара

Грецкие орехи стабилизируют уровень глюкозы в крови, помогая избежать резких скачков и падений. Это особенно важно для людей с диабетом или склонных к инсулинорезистентности.

Кожа — как после отпуска

Антиоксиданты, цинк и жирные кислоты в составе орехов улучшают состояние кожи: уменьшают воспаления, борются с акне, увлажняют и возвращают сияние. Витамин Е помогает коже выглядеть моложе и защищает от сухости и морщин.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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