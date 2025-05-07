Не смешивайте эти продукты — один из них может усилить вред другого в разы

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Комбинация рыбы и молока окутана репутацией кулинарного нарушителя спокойствия. Одни уверены, что она вредна и даже опасна, другие спокойно ужинают рыбой в сливочном соусе и не видят в этом ничего криминального. Где правда — в традиции, науке или где-то посередине?

Фото: freepik лосось

Откуда растут корни страха

Одна из причин предостережений — жалобы на боли в желудке после такого сочетания. Оба продукта богаты белками, и теоретически это может спровоцировать "конфликт интересов" в пищеварительной системе. Белки требуют разных ферментов, а одновременная нагрузка может вызвать дискомфорт.

А что насчёт бактерий и токсинов

Другая причина тревог — возможное заражение консервированной рыбы анаэробными бактериями (например, Clostridium botulinum). Но если продукты хранились правильно, опасность практически исключена. Виновата может быть не сама пара рыба-молоко, а конкретное качество исходных ингредиентов.

Ещё одна версия — ртуть

Некоторые считают, что молоко усиливает побочные эффекты ртути, содержащейся в некоторых сортах рыбы. Научных подтверждений этой гипотезе немного, но для людей с чувствительным ЖКТ сочетание действительно может оказаться тяжёлым.

Традиции против запретов

На деле во многих кухнях мира такие сочетания — норма. Например, маринованная рыба с йогуртовым соусом или тушёная белая рыба в молочных сливках — классика в некоторых регионах. То же касается и молочных соусов в итальянской и французской кухне.

Что говорит Аюрведа

Аюрведическая система питания настроена категорически: рыбу с молоком, фруктами, яйцами и даже оливками — нельзя. Такие сочетания, по её логике, нарушают обмен веществ и могут вызывать скрытые аллергии. Особенно этого советуют избегать спортсменам — из-за замедленного усвоения.

Нет единого ответа. Всё зависит от качества продуктов, индивидуальной переносимости и количества. Если после такого обеда чувствуете тяжесть — лучше не повторять. Но абсолютного научного запрета не существует.

Уточнения

Пи́ща (еда́) — то, что едят, чем питаются; любое вещество, пригодное для еды и питья живым организмам для пополнения запасов энергии и необходимых составляющих для нормального течения химических реакций обмена веществ: белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов.

