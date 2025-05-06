Изжога приходит внезапно, но уходит за минуту — если знать, что съесть

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда в груди жжёт и печёт, мы спешим пить лекарства от изжоги. Но это может быть опасной ошибкой. Часто дискомфорт в груди — вовсе не от еды. Симптомы стенокардии нередко маскируются под обычную изжогу. Поэтому при регулярных или резких приступах — первым делом стоит проконсультироваться с кардиологом.

Фото: commons.wikimedia.org by Kovbaskina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Орехи

Натуральные средства вместо таблеток

Если серьёзные диагнозы исключены, справиться с изжогой можно без аптечных препаратов — с помощью простых продуктов, которые найдутся на любой кухне.

Вот что действительно помогает:

Орехи — грецкие или миндаль. Измельчите 1 ст. ложку — и жжение быстро отступит.

Гречневая каша — особенно натощак, помогает защитить слизистую и предотвращает повторные приступы.

Растительное масло — по 1 чайной ложке при симптомах.

Морковь, яблоко, семечки (тыквенные или подсолнечные) — пара кусочков или щепотка семян снимают дискомфорт почти мгновенно.

Для профилактики можно обжарить гречку до коричневого цвета и принимать её по чуть-чуть — буквально на кончике ножа — трижды в день.

Главное — не переборщить

Изжога — это сигнал, а не просто раздражающий симптом. Не стоит заедать её бездумно или гасить таблетками, игнорируя причины. Особенно если речь идёт о боли в груди, которая не связана с приёмом пищи.

Уточнения

Изжо́га — ощущение дискомфорта или жжения за грудиной, распространяющегося к верху от эпигастральной (подложечной) области, иногда отдающего в область шеи.

