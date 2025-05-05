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Сил нет, хотя солнце светит? Возможно, организм просто ждёт другой завтрак

2:41
Еда

С приходом весны всё вокруг оживает, а вот люди — не всегда. Вместо прилива энергии — вялость, усталость, рассеянность. Это не просто авитаминоз и капризы природы. Часто корень проблемы — в питании, которое не подстроено под сезон. А весной организму особенно важно восполнить запасы после зимы — мягко, но эффективно.

правильное питание
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
правильное питание

Белок + клетчатка: утренний тандем против весенней апатии

Хороший завтрак — не роскошь, а необходимость. Особенно весной, когда организму нужно больше ресурсов на восстановление. Белок (яйца, творог, йогурт) в сочетании с клетчаткой (овсянка, ягоды, зелень) помогает стабилизировать уровень сахара и запускать обмен веществ без скачков энергии.

Проснулись — поели. Лучше в течение часа после пробуждения. Добавьте 12-16-часовой "ночной перерыв" между ужином и завтраком — и получите бонус: лучшее пищеварение, меньше воспалений и контроль над аппетитом.

Весенние перекусы: не даём мозгу сбоить

Если между приёмами пищи появляется чувство голода — не беда. Главное, чтобы перекусы были "умными": орехи, несладкие йогурты, цельнозерновые хлебцы с хумусом. Это не даст сахару в крови скакать, а значит, убережёт от упадка сил и затуманенного сознания.

Медленные углеводы — чтобы не клевать носом днём

Весной особенно важно избегать резких энергетических "американских горок". Ставим на овсянку, киноа, гречку, чечевицу и цельнозерновой хлеб. Такие продукты питают дольше, без резких скачков инсулина и бессилия через час.

Фрукты: весенний апгрейд меню

Яблоки, цитрусовые, груши и ягоды — лучшие друзья весной. Они освежают, дают витамины и насыщают. А вот спелые бананы, виноград и финики — в умеренных дозах: слишком много сахара и почти нет клетчатки. Не больше 180 г за раз — и польза, и баланс.

Грибы — не осень, а самое весеннее топливо

Весной мы забываем о грибах, а зря. Они богаты витаминами группы B, минералами и антиоксидантами. Всё это нужно уставшему после зимы организму для работы мышц, защиты клеток и выработки энергии.

Правильное питание весной — это не диета, а настройка организма на новый сезон. И нередко даже небольшие изменения могут вернуть бодрость и желание жить на полную мощность.

Уточнения

Приём пи́щи (тра́пеза) — непосредственно процесс принятия готовой пищи человеком, совершаемый в определённый период времени, обычно несколько раз в сутки.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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