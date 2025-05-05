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Зелень, которая может омолодить, похудеть — и вызвать галлюцинации

2:28
Еда

Петрушка кажется чем-то обыденным — добавка к супу, пучок на рынке, зелень "для красоты". Но за этим скромным обликом скрывается настоящий клад витаминов, микроэлементов и неожиданных эффектов для здоровья. Правда, есть и тонкости — иногда этот овощ может быть не столь безобидным.

Зелень
Фото: Freepik by bublikhaus
Зелень

История с глубокими корнями

Петрушку знали ещё в Древней Греции, но вовсе не как пряность: её возлагали на могилы и вплетали в венки победителей. Только римляне додумались использовать её в кулинарии. Сегодня же это одна из самых популярных приправ, которую легко вырастить даже на балконе.

Чем полезна

Это не просто зелень — это витаминная бомба:

  • Витамин С в петрушке — почти как в смородине, в 4 раза больше, чем в лимоне.

  • Бета-каротина почти столько же, сколько в моркови.

  • Калий — поддержка сердца и костей.

  • Плюс витамины Е, К, В-группа, железо, магний, цинк и даже омега-3 жирные кислоты.

Отвар петрушки помогает при отёках, нарушениях обмена, лихорадке и даже заживляет раны. Сок — настоящая поддержка иммунитета и источник энергии.

Для женщин — особенная сила

Петрушка регулирует цикл, смягчает ПМС и симптомы менопаузы, действует почти как природный эстроген. Подходит для масок и тоников — помогает отбелить, успокоить и увлажнить кожу. А при планировании беременности — источник фолиевой кислоты. Но в больших количествах во время беременности строго противопоказана.

Помощник в похудении

Петрушка ускоряет обмен веществ, избавляет от "плохого" холестерина и лишней воды, даёт чувство насыщения. Даже при калорийности в 48 ккал, она помогает сократить порции. Отвары и соки на её основе — один из самых безопасных и эффективных способов сбросить вес. Но важно соблюдать дозировку — избыток может вызвать отравление.

Когда стоит быть осторожнее

В больших дозах петрушка может вызвать головную боль, судороги и даже галлюцинации — всему виной миристицин. Беременным, людям с камнями в почках, нефритом, циститом и подагрой зелень противопоказана. И особенно осторожно — при чувствительной коже.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений, растущих в культивированном или свободном виде, употребляемые как в виде самостоятельного блюда, так и как приправа для различных блюд.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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