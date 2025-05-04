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Кажется, варишь одно и то же, а польза — разная: что не так с яйцами вкрутую

1:56
Еда

Спор между поклонниками яиц всмятку и любителями "вкрутую" не утихает. Одни ценят маслянистую текстуру желтка и нежность белка, другие предпочитают плотную консистенцию и ощущение сытости. Но если отвлечься от вкусов, возникает важный вопрос — что полезнее?

Варёное яйцо
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Варёное яйцо

Главное — время варки

Если цель — сохранить максимум питательных веществ, яйца не стоит варить слишком долго. Оптимальное время — не более 5 минут после закипания. В этом режиме белок усваивается лучше всего, а ценные аминокислоты не успевают разрушиться. Именно поэтому яйца всмятку считаются более питательным вариантом.

Но и вкрутую варить не запрещено. Это всё ещё полезный продукт, просто часть витаминов и аминокислот теряется при длительной термической обработке. Главное — не переусердствовать.

Что дают яйца организму

Этот продукт — настоящий кладезь полезных веществ:

  • Витамины: A, D, E, K, группы B (B1-B12), бета-каротин.

  • Минералы: кальций, железо, магний, фосфор, калий, цинк, селен и другие.

  • Омега-3 жирные кислоты, как в рыбе и орехах.

  • Целый набор аминокислот, необходимых для восстановления клеток и обмена веществ.

Регулярное употребление яиц помогает поддерживать здоровье кожи, укрепляет волосы и ногти, делает кожу более эластичной. Особенно они полезны женщинам — витамины и жирные кислоты участвуют в синтезе гормонов, снимают воспаления и стабилизируют цикл.

Важно помнить

Несмотря на питательную ценность, в яйцах нет клетчатки. Это значит, что для полноценного пищеварения их стоит сочетать с овощами и цельнозерновыми продуктами — так организм получит всё, что нужно.

Уточнения

Яйцо́ или ооци́т, или яйцеклетка — женская половая клетка, из которой в результате оплодотворения или путём партеногенеза развивается новый организм.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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