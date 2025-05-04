Сладкий заговор против лишнего веса: банановый пирог, от которого не растёт живот

Мечта каждого сладкоежки, сидящего на диете: десерт, который можно есть без чувства вины. И да — он существует! Без муки, без сахара, но с насыщенным вкусом, мягкой текстурой и ароматом, перед которым невозможно устоять.
Продукты — простые и знакомые:
4 спелых банана
2 яйца
2 ст. ложки мёда
3 ст. ложки арахисовой пасты
40 г какао
1 ч. ложка разрыхлителя
Всё уже может быть у вас на кухне — не придётся идти в магазин.
Начните с того, что разомните три банана вилкой до пюреобразного состояния. Добавьте яйца, мёд, арахисовую пасту, какао и разрыхлитель. Перемешивайте до однородности — вручную или миксером.
Готовое тесто вылейте в форму. Остался четвёртый банан? Нарежьте его кружочками и выложите сверху для красоты и дополнительного вкуса.
Отправляйте форму в заранее разогретую до 180 °C духовку. Выпекайте 35-40 минут. Ориентируйтесь на свою технику — пирог должен хорошо схватиться, но остаться мягким внутри.
На выходе — влажный, ароматный пирог, который можно есть без угрызений совести. Он не приторный, но вполне сладкий благодаря бананам и мёду. Идеален для тех, кто на ПП, снижает сахар или просто хочет чего-то полезного к чаю.
Пиро́г — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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Во Франции всё больше людей отказываются от фруктов и овощей из-за их высокой стоимости — даже банан стал "удобной роскошью".