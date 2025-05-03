Кто бы знал, что минтай может быть таким: один трюк — и он нежнее лосося

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальное блюдо, которое выглядит просто, но на деле покоряет всех: нежная рыба, сочная морковь, воздушный омлет и хрустящая сырная корочка. Даже те, кто обычно морщится от рыбы, попросят добавки.

Фото: commons.wikimedia.org by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Омлет с брокколи и шпинатом

Подготовка ингредиентов

Возьмите 400 г филе минтая, промойте и обсушите. Если оно было заморожено — предварительно разморозьте. Нарежьте на порционные куски. Одну крупную морковь очистите, вымойте и натрите на крупной тёрке.

Готовим омлетную заливку

В миске взбейте 3 яйца, добавьте 200 мл молока, посолите, поперчите по вкусу. Добавьте мелко нарубленную зелень (по 10 г петрушки и укропа). Всё тщательно перемешайте венчиком до однородности.

Подготовка сырной составляющей

Натрите 50 г твёрдого сыра на крупной тёрке. Он создаст ту самую золотистую корочку, ради которой все будут собираться на кухне ещё до подачи блюда.

Сборка и запекание

Форму для запекания смажьте 1 столовой ложкой растительного масла. Выложите половину тёртой моркови, затем филе рыбы, сверху оставшуюся морковь. Залейте омлетной смесью, посыпьте тёртым сыром.

Отправьте в разогретую до 180 °C духовку на 35-40 минут. Готовое блюдо можно подавать сразу, украсив свежей зеленью.

Лёгкий в приготовлении ужин, который можно подать даже гостям. Сытно, вкусно, красиво — и всего за час.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых.

